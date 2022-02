Fargo rinnovata per una quinta stagione: Ecco quale sarà l'ambientazione

News Serie TV

Quindici mesi dopo il finale della quarta stagione, FX annuncia finalmente il rinnovo del crime drama antologico.

Dopo una lunga attesa, finalmente la notizia che tutti i fan di Fargo attendevano: l'ideatore Noah Hawley e la rete via cavo FX hanno trovato la quadra per riportare in tv il crime drama antologico vincitore di sei Emmy con una quinta stagione. Il rinnovo segue di oltre un anno il finale del ciclo precedente, che tra gli altri aveva coinvolto gli attori italiani Salvatore Esposito (Gomorra: La serie) e Francesco Acquaroli (Suburra: La serie).

Fargo 5: Cosa sappiamo della nuova stagione

Dopo le precedenti storie ambientate nel 2006, nel 1979, nel 2010 e nel 1950, nella quinta Fargo ci riporterà quasi ai giorni nostri, nel 2019. In una precedente intervista con Deadline, Hawley aveva manifestato il desiderio di una storia più contemporanea, aggiungendo: "Penso che nessuno scriverà di nuovo del Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni. Sicuramente, non si tornerà al 'Oh, guarda questi bianchi allegri e spensierati nelle loro piccole città'". Stando ai pochi dettagli forniti dal comunicato di FX, questi nuovi episodi racconteranno cosa succede "quando un rapimento non è un rapimento" e "se tua moglie non fosse tua".

Eric Schrier, presidente della divisione Entertainment di FX, ha dichiarato: "Noah e [il produttore esecutivo] Warren [Littlefield] ci hanno deliziato e ispirato con quattro brillanti capitoli di Fargo e siamo entusiasti di annunciare con i nostri partner a MGM un nuovo capitolo di quella che è una delle serie tv migliori e più acclamate". Michael Wright di MGM ha aggiunto: "Noah Hawley è un narratore magistrale che ha creato con successo quattro stagioni assolutamente originali di una delle serie più brillanti della tv. Non vediamo l'ora di vedere la sua visione per la quinta stagione prendere vita con i nostri partner di FX".