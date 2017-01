Fan contro il Michael Jackson di Joseph Fiennes, Sky cancella l'episodio di Urban Myths

Mai trailer fu più controverso. La rete britannica Sky Arts ha deciso di cancellare la messa in onda dell'annunciato film tv Urban Myths: Elizabeth, Michael and Marlon in seguito alle critiche sia della famiglia sia dei fan piovute sull'interpretazione di Joseph Fiennes del compianto Re del Pop Michael Jackson in base alle sequenze mostrate nel recente promo (che potete vedere qui sotto) con il quale se ne annunciava la programmazione dal 19 gennaio, video ritirato dai canali ufficiali.





Tutto è cominciato da un commento della figlia di Jackson, Paris, la quale ha scritto su Twitter: "Sono del tutto offesa da ciò, come sono certa lo siano molte persone, e onestamente mi fa venire voglia di vomitare". La polemica, alimentata da alcune dichiarazioni di Fiennes sul "problema di pigmentazione" del cantante, ha portato la dirigenza di Sky Arts a dichiarare: "Abbiamo preso la decisione di non trasmettere Elizabeth, Michael and Marlon, un episodio da mezz'ora della serie Urban Myths, alla luce delle preoccupazioni espresse dai familiari più stretti di Michael Jackson. Volevamo raccontare in maniera leggera fatti realmente accaduti e mai con l'intenzione di causare alcuna offesa. Joseph Fiennes supporta pienamente la nostra decisione". Lo stesso Fiennes, in un'intervista con Entertainment Tonight, aveva assicurato che il suo ritratto "non era in alcun modo offensivo, ma accattivante".

L'episodio in questione, basato su una leggenda metropolitana rilanciata da un articolo di Vanity Fair, raccontava di come Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando (questi ultimi due interpretati da Stockard Channing e Brian Cox) noleggiarono un'auto per fuggire da New York e raggiungere insieme l'Ohio immediatamente dopo gli attentati dell'11 settembre. Fatti che non è stato mai accertato siano accaduti realmente.

In tutto questo, la rete americana Lifetime corre ai ripari annunciando Michael Jackson: Searching for Neverland (titolo provvisorio), biopic musicale per il 2017 basato sul libro di successo Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days. Il film tv, prodotto da Suzanne de Passe, la quale ha un rapporto di lungo corso con la famiglia Jackson, coinvolge Navi, un noto imitatore di Michael Jackson, nei panni di quest'ultimo e Chad L. Coleman (The Walking Dead) in quelli di Bill Whitfield, una delle guardie del corpo del cantante e co-autore del libro. Elizabeth Hunter firma la sceneggiatura, mentre la regia sarà di Dianne Houston.