Familia de medianoche - Emergenze notturne: Il trailer ufficiale italiano dell'adrenalinico medical drama di Apple TV+

La serie in lingua spagnola debutta in streaming il 25 settembre con i primi due episodi: ecco il trailer ufficiale italiano e tutto quello che c'è da sapere.

Una famiglia di paramedici che ha sempre messo i pazienti davanti a ogni interesse personale. In una città, Città del Messico, dove le ambulanze sono solo un centinaio al fronte di una popolazione di circa 10 milioni di abitanti. Arriva in streaming su Apple TV+ Familia de medianoche - Emergenze notturne (titolo internazionale Midnight Family). L'appuntamento è fissato per il 25 settembre con i primi due episodi - seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 20 novembre. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano che ci permette di iniziare a conoscere la famiglia Tamayo. Guardatelo qui sotto.





Familia de medianoche - Emergenze notturne: La trama e il cast

Familia de medianoche - Emergenze notturne è un medical drama ispirato a un documentario di successo, con un cast e una troupe interamente ispanici e con Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín coinvolti come produttori. Ideata dalla showrunner e regista Natalia Beristáin e creata da Julio Rojas e Gibrán Portela, la serie coinvolge nel cast Joaquín Cosío (Narcos: Mexico), Renata Vaca (Dale Gas), Diego Calva (Babylon) e Sergio Bautista, con la partecipazione speciale del vincitore del Premio Goya Óscar Jaenada (Hernán) e di José María de Tavira (Il candidato), Itzan Escamilla (Élite), Mariana Gómez (La regina del flow), Dolores Heredia (Capadocia) e la candidata all'Oscar Yalitza Aparicio (Roma).

La storia è quella di Marigaby Tamayo (Vaca), ambiziosa e dotata studentessa di medicina durante ii giorno, che passa le sue notti a salvare vite umane in una Città del Messico tentacolare, contrastata e affascinante, a bordo dell'ambulanza privata della sua famiglia. Insieme al padre Ramón (Cosío) e ai fratelli Marcus (Calva) e Julito (Bautista), Marigaby serve una popolazione di milioni di persone affrontando emergenze mediche estreme per guadagnarsi da vivere.

La serie è prodotta da Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín attraverso Fabula, la società di produzione del film premio Oscar Una donna fantastica. Ángela Poblete e Mariane Hartard sono i produttori esecutivi insieme a Natalia Beristáin. Rodrigo Herranz, Christian Vesper, Luke Lorentzen, Kellen Quinn, Josh Braun e Jonathan Bouzali sono anche produttori esecutivi. Il progetto segna la seconda collaborazione tra Apple TV+, Fremantle e Beristáin, che in precedenza ha diretto gli episodi della serie Apple Original The Mosquito Coast.