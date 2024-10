Fairy Tale: Il recente romanzo di Stephen King diventerà una serie tv

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo il candidato all'Oscar Paul Greengrass.

Un altro recente romanzo di Stephen King prenderà vita sugli schermi, questa volta con una serie tv. Mentre si continua a lavorare agli adattamenti de L'istituto e Billy Summers, lo studio di produzione A24 vuole trasformare il dark fantasy del 2022 Fairy Tale in una serie di 10 episodi. Secondo Deadline, il candidato all'Oscar Paul Greengrass (United 93), che già aveva abbozzato una sceneggiatura, lavorerà all'adattamento con lo showrunner J.H. Wyman, conosciuto in tv per il suo lavoro in Fringe.

Fairy Tale: Cosa racconta il romanzo di Stephen King?

La serie sarà prodotta a livello esecutivo dallo stesso King, Peter Rice e i due sceneggiatori, con Greengrass coinvolto potenzialmente anche come regista. Fairy Tale segue il diciassettenne Charles Reade ereditare da un anziano che vive recluso con il suo cane di nome Radar la chiave di una porta d'accesso a un altro mondo, tenuta nascosta per tutta la vita. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà col vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi.

Considerato la prima vera incursione di King nel genere fantasy, il libro sarebbe dovuto diventare un film, ma la lunghezza (oltre 600 pagine) ha reso l'impresa impossibile a Universal Pictures, che ne aveva acquisito i diritti alla fine del 2022 dopo una guerra di offerte. Rice, che lo aveva letto e amato, ha rimesso tutto insieme con A24, mantenendo Greengrass nel progetto e affiancando a lui Wyman.