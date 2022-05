Fairfax torna su Prime Video con la seconda stagione: Il trailer ufficiale

News Serie TV

I nuovi episodi della comedy animata per adulti saranno disponibili in streaming dal 10 giugno.

Su Prime Video arrivano i nuovi episodi di Fairfax, la comedy animata con le voci di Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter S. Kim e Jaboukie Young-White. Il servizio di video in streaming ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione, attesa per il prossimo 10 giugno. Guardatelo qui sotto.

La trama di Fairfax

Fairfax, creata da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, ci catapulta nella cultura "hypebeast" (dove per "hypebeast" si intende una persona che sceglie i propri vestiti al solo scopo di impressionare gli altri, facendo tutto il necessario per ottenerli visto che il più delle volte non può permetterseli). Tornano i quattro migliori amici protagonisti, quattro ragazzini delle scuole medie alla continua ricerca di popolarità su Fairfax Avenue a Los Angeles, il cuore pulsante della cultura hypebeast. Nei nuovi episodi gli amici cercheranno ancora una volta di farsi strada e di distinguersi dalla massa guadagnandosi un posto tra le persone "cool", il tutto mentre affronteranno tipiche preoccupazioni della loro età come le prime cotte e i primi baci.

Importanti guest star dei nuovi episodi saranno Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Guy Fieri, Annie Murphy e John Leguizamo.