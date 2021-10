Fairfax: Il trailer ufficiale della nuova serie animata di Amazon Prime Video

News Serie TV

La comedy in streaming sulla piattaforma dal 29 ottobre.

Ispirata dalla cultura hypebeast di Los Angeles (dove per "hypebeast" si intende quell'individuo - generalmente giovanissimo - che sceglie i propri vestiti al solo scopo di impressionare gli altri, facendo tutto il necessario per ottenerli visto che il più delle volte non può permetterseli), la nuova serie animata per un pubblico adulto di Amazon Prime Video Fairfax torna a mostrarsi, questa volta con il trailer ufficiale, in vista del suo debutto il 29 ottobre.

La trama e i personaggi di Fairfax

Creata da Matt Hausfater (Undateable), Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, Fairfax segue quattro amici delle scuole medie lasciarsi contagiare dalle influenze di Fairfax Avenue, cuore pulsante della cultura hypebeast della Città degli Angeli. La comedy di 8 episodi si concentra sulla lotta senza tempo per essere più cool, per inserirsi mentre ci si distingue e su come ci si sente ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica di cui non si ha bisogno.

Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet) presta la voce a Dale, appena arrivato in città dall'Oregon. Un ragazzino serio e amante della natura, Dale ama suo padre e il suo marsupio, e con i suoi pantaloncini cargo e gli scarponi da trekking è il manifesto accidentale del normcore. Kiersey Clemons (Angie Tribeca) è l'aspirante modella e attivista Derica, che vuole salvare il pianeta con stile, mentre Peter S. Kim doppia Benny, un esperto sneakerhead in missione per l'affermazione della sua generazione… dopo essersi esercitato al violoncello e aver portato a spasso il cane. Jaboukie Young-White (Awkwafina Is Nora from Queens) interpreta invece Truman, un filmmaker autoproclamatosi "autore" e un Casanova in erba.

Il marchandise

E giacché stiamo parlando di Amazon, il colosso dell'e-commerce ha pensato bene di far arrivare in commercio, insieme con Fairfax, alcuni articoli dell'immaginario marchio di abbigliamento streetwear presente nella serie, Latrine, a cominciare dalla t-shirt con la faccia di Dr. Phil che si vede nel trailer. Lo stesso Dr. Phil ha condiviso un tweet sulla sua nuova avventura, affermando: "E ora... questo giovedì, debutto nel mondo dello streetwear".