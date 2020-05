F is for Family: Ecco il trailer ufficiale della stagione 4

News Serie TV

La serie animata di Bill Burr tornerà in streaming su Netflix il 12 giugno.

Diventare di nuovo padre dovrebbe essere una gioia, ma l'ultima volta Frank non era così entusiasta di avere un'altra bocca da sfamare e un altro teppistello a ricordargli costantemente i suoi molti fallimenti. Eppure, a giudicare dal trailer ufficiale della quarta stagione di F is for Family diffuso da Netflix, il capo branco dei Murphy sembra mettercela tutta per cambiare la situazione, almeno questa volta, soprattutto quando l'arrivo del padre Bill gli ricorda quanto anche essere il figlio di un pessimo padre ha i suoi lati negativi.

Nella versione originale della divertente serie animata di Bill Burr ambientata negli anni '70, il nuovo arrivato ha la voce di un veterano della recitazione, la star di Better Call Saul Jonathan Banks. Lo vediamo rendere la vita di Frank ancora più impossibile, nonostante il resto della famiglia sembri pensarla in modo diverso. Nel frattempo, Kevin potrebbe aver trovato finalmente una ragazza disposta a fargli gli occhi dolci, mentre il piccolo Bill ha più di un problemino con la gestione della rabbia. E come biasimarlo!?





F is for Family tornerà in streaming su Netflix il 12 giugno.