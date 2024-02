Extraordinary: Jen ancora alla ricerca del suo superpotere nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La comedy torna con i nuovi episodi in streaming su Disney+ il 6 marzo.

Si può essere straordinari pur rimanendo assolutamente ordinari. È la lezione che Jen, la protagonista di Extraordinary, ha imparato nella prima stagione. Ma questo non le impedisce di continuare a cercare il superpotere che anche lei, da qualche parte dentro di sé, ha. La brillante comedy originale di Disney+ sta per tornare con la seconda stagione dal prossimo 6 marzo. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi, che potete vedere qui sotto.

La trama e il cast di Extraordinary

Scritta dalla sceneggiatrice emergente Emma Moran e prodotta dai produttori di Killing Eve, Extraordinary è descritta come "una commedia fresca e innovativa sull'essere giovani e sul trovare la propria strada in un mondo confuso, quando tutto ciò che si può essere è ordinari". In un mondo in cui tutti gli individui che hanno più di 18 anni sviluppano un superpotere, la venticinquenne Jen (Máiréad Tyers) è l'unica a non averne. Per fortuna, i suoi coinquilini – Carrie, Kash e un misterioso gatto randagio, soprannominato Jizzlord dal gruppo – le impediscono di cadere in un pozzo di autocommiserazione. Jen non perde le speranze e inizia il suo viaggio per trovare il suo punto di forza, ma lungo la strada capisce che si può anche essere semplicemebte... ok.

Le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione riprende da dove si era interrotta la prima e continuiamo a seguire Jen nel suo viaggio alla ricerca del suo potere mentre inizia a frequentare una clinica che la aiuti nel processo. Scopre, però, che trovare il suo potere non è così facile come sperava, soprattutto visto che la sua vita è un completo casino. L'ex gatto e ora fidanzato Jizzlord (Luke Rollason) ha fatto una scoperta sconvolgente su suo passato e i suoi amici Kash (Bilal Hasna) e Carrie (Sofia Oxenham) stanno cercando di affrontare con maturità e dignità la loro rottura come fidanzati, anche se vivono ancora sotto lo stesso tetto. Il gruppo affronterà nuove sfide che proietteranno i protagonisti verso l'età adulta ma regaleranno anche un caos a cui nessuno di loro è preparato.

Il resto del cast

Siobhán McSweeney e Robbie Gee tornano nella seconda stagione nei panni di Mary e Ian, la mamma e il patrigno di Jen. Il nuovo cast di questa stagione include Julian Barratt nel ruolo di George, il power coach di Jen alla Discovery Clinic; Rosa Robson nel ruolo di Nora, una persona inaspettata proveniente dal passato di Jizzlord; Kwaku Mills nel ruolo di Clark, il nuovo collega di lavoro di Carrie; e Derek Jacobi, che sarà la voce di un cameo molto speciale.