Express: Su STARZPLAY la nuova serie spagnola dall'ideatore di Vis a vis

News Serie TV

Maggie Civantos è la protagonista di questo family thriller, la prima serie originale in lingua spagnola del servizio di video in streaming internazionale di STARZ.

Debutta oggi su STARZPLAY (il servizio di video in streaming internazionale di STARZ disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Prime Video e Infinity+) una nuova serie super adrenalinica. Si intitola Express e coinvolge un team che ha fatto già scintille in passato: la protagonista è Maggie Civantos, che ricorderete nei panni di Macarena nella serie spagnola Vis a Vis; i creatori sono Antonio Sánchez Olivas e Iván Escobar, quest'ultimo tra gli ideatori proprio di Vis a Vis. Si tratta della prima serie originale STARZPLAY in lingua spagnola, prodotta interamente in Spagna con The Mediapro Studio. L'appuntamento è con un nuovo episodio ogni domenica a partire da oggi, 16 gennaio.

La trama di Express

La serie in 8 episodi di un'ora ciascuno racconta la storia di una psicologa criminale, Barbara (Maggie Civantos), e della sua famiglia, vittima di un rapimento lampo: una terrificante forma di estorsione che si sta diffondendo in tutto il mondo e, nella maggior parte dei casi, finisce con un omicidio violento. Consapevoli che la paura è il più grande business del mondo, sono in molti a usarla come metodo rapido per trarre profitto. Dopo il suo rapimento, Barbara lavora come negoziatrice in casi simili al suo e il suo obiettivo principale è capire perché è stata rapita e scoprire le persone che hanno spezzato la sua vita e la sua famiglia.

Il cast

Nel cast di Express troviamo anche la candidata al premio Goya Kiti Mánver (El Inconveniente, Donne sull’orlo di una crisi di nervi), Vicente Romero (Malaka, Cella 211) Loreto Mauleón (Patria), Esteban Meloni (Los Internacionales, Vidas robadas), Alba Planas (SKAM), Ana Marzoa (Vis a vis, Lifeline), Omar Banana (Veneno, Amor superdotado), Bernardo Flores (Women in Charge) e le giovani attrici Carmen Daza e Manuela Rojas.

Qui sotto vedete il trailer ufficiale.