Étoile: Yanic Truesdale reciterà nella nuova serie dell'ideatrice di Una mamma per amica

L'attore, reso celebre dal ruolo di Michel Gerard, si riunisce con Amy Sherman-Palladino.

Oggi i fan di Una mamma per amica avranno qualcosa di cui parlare nelle loro pagine Facebook e gruppi WhatsApp: Yanic Truesdale, l'attore canadese che per sette stagioni e un revival ha interpretato Michel Gerard, l'elegante e sarcastico concierge del Dragonfly Inn nell'amato dramedy anche conosciuto con il titolo Gilmore Girls, reciterà nella nuova serie tv che l'ideatrice Amy Sherman-Palladino sta preparando per Prime Video dopo il successo de La fantastica signora Maisel insieme al marito e immancabile compagno di avventure televisive Daniel Palladino. Ovvero Étoile, ambientata tra New York City e Parigi e incentrata sul mondo del belletto.

Étoile: La trama della serie tv e il ruolo di Yanic Truesdale

Étoile, drama di cui Amazon ha già ordinato due stagioni di 8 episodi ciascuna, segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di balletto di fama mondiale mentre intraprendono un'iniziativa ambiziosa per salvare le loro storiche istituzioni scambiando le loro star di maggior talento. Come sappiamo dalle notizie precedenti, il vincitore dell'Emmy per il suo ruolo ne La fantastica signora Maisel Luke Kirby farà parte del cast regolare insieme con Gideon Glick (American Horror Story), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story), con ruoli i cui dettagli non sono stati ancora resi noti.

Secondo Deadline, Truesdale interpreterà invece un ruolo ricorrente, Raphael, il braccio destro di Genevieve (Charlotte Gainsbourg, Alphonse), la direttrice della compagnia di balletto parigina.