Étoile: La danza classica diventa pop nel trailer ufficiale italiano della nuova serie di Amy Sherman-Palladino

Étoile è la nuova serie di Prime Video che porta la firma della coppia Amy Sherman-Palladino & Daniel Palladino, già dietro La fantastica signora Maisel e Una mamma per amica: ecco il trailer ufficiale, il poster e tutto quello che c'è da sapere.

Mettetevi sulle punte e preparatevi a un nuovo spettacolo. Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano e il poster di Étoile, la nuova serie comedy ambientata nel mondo della danza, creata da una delle coppie di autori più prolifiche del piccolo schermo: Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. Dopo Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel, i Palladino ci portano dietro le quinte dello spietato e imprevedibile mondo del balletto classico con questa nuova serie chee debutterà in streaming su Prime Video con tutti gli 8 episodi che la compongono il prossimo 24 aprile.

Étoile: La trama, il cast e i personaggi della nuova serie tv di Amy Sherman-Palladino

Ambientata tra New York City e Parigi, Étoile seguirà i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di balletto di fama mondiale mentre intraprendono un'iniziativa ambiziosa per salvare le loro storiche istituzioni scambiando le loro star di maggior talento. Nel cast regolare della serie ci saranno ben due attori de La fantastica signora Maisel cioè Luke Kirby e Gideon Glick. Oltre a loro vedremo Camille Cottin (Chiami il mio agente!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story).

Da Una mamma per amica, inoltre, rivedremo due volti storici: Kelly Bishop (che interpretava la matriarca Emily Gilmore) e Yanic Truesdale, l'attore canadese che per sette stagioni e un revival ha prestato il volto a Michel Gerard, l'elegante e sarcastico concierge del Dragonfly Inn, interpreterà qui un ruolo ricorrente; sarà Raphael, il braccio destro di Genevieve (Charlotte Gainsbourg, Alphonse), la direttrice della compagnia di balletto parigina. Ci saranno, naturalmente, anche altre attese guest star: primo tra tutti il vincitore del Tony Award Jonathan Groff (Mindhunter,Glee). Quando Étoile era stata annunciata, la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke aveva commentato entusiasticamente: "Amy e Dan sono brillanti creatori di personaggi straordinari e durevoli e di una narrazione unica. Siamo assolutamente entusiasti per Étoile, poiché non abbiamo dubbi che Amy, Dan e il loro team continueranno a produrre eventi televisivi incredibili e di grande impatto". Quindi preparate il vostro tutù migliore e aspettate con impazienza il prossimo evento televisivo.