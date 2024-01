Eternals, John Ridley stava lavorando a una Serie TV: "La mia versione era quella buona"

News Serie TV

Svelato il mistero sul progetto televisivo Marvel di John Ridley che nel 2015 fu scartato da ABC: si sarebbe concentrato sugli Eterni e sarebbe stato "dannatamente strano, ma buono".

Ci sono voluti quasi 9 anni, ma alla fine è venuta fuori tutta la verità anche sul segretissimo progetto Marvel che John Ridley stava sviluppando per ABC nel lontano 2015. Lo sceneggiatore premio Oscar si è tolto qualche sassolino dalla scarpa vuotando finalmente il sacco ospite del podcast Comic Book Club e ha svelato i dettagli del progetto targato Marvel a cui stava lavorando ma che non ha mai visto la luce perché la rete americana ABC decise di rinunciarvi. Dopo aver osservato di non aver mai firmato un accordo di non divulgazione e aver considerato di non correre il rischio, ormai, di essere licenziato "da un lavoro che non sta facendo", Ridley ha confermato che il progetto non è più in lavorazione e che era "una versione televisiva degli Eterni... ma buona". Il riferimento, naturalmente, è al film Eternals del 2021 che lo sceneggiatore ha definito "non particolarmente buono". La versione scartata da ABC, la sua, a suo dire sarebbe invece stata strana ma sicuramente più interessante.

Eternals: Prima del film era in sviluppo una serie tv

Per comprendere bene l'operazione di John Ridley, c'è bisogno di un po' di contesto. A partire dal 2010 e ufficialmente fino al 2019 quando è stata inglobata da Marvel Studios, la divisione Marvel Television si è occupata di realizzare serie tv live-action per ABC e Netflix. Nacquero così serie come Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e poi Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage di Netflix. Nel 2015 venne annunciato che John Ridley - già in affari con ABC in quanto ideatore dell'antologia American Crime - era al lavoro su una nuova serie che avrebbe "reinventato" una proprietà Marvel già esistente. Il progetto, tuttavia, venne scartato senza che venissero divulgati ulteriori dettagli.

Ora sappiamo che avrebbe sviluppato i personaggi degli Eterni, esseri immortali che emergono dalla clandestinità sulla Terra dopo migliaia di anni per proteggerla. Alla fine sono stati protagonisti del film del 2021 diretto da Chloé Zhao e con un cast che includeva tra gli altri Angelina Jolie, Kit Harington e Richard Madden. Ma, secondo Ridley, la sua versione televisiva avrebbe avuto una marcia in più. "La mia versione era quella buona secondo me, anche se dannatamente strana. La versione che la Marvel ha finito per realizzare non credo che fosse particolarmente buona. Sarò onesto", ha detto lo sceneggiatore.

Eternals: I dettagli della serie mai realizzata di John Ridley

Ridley ha raccontato che l'episodio pilota della sua serie si apriva con un ragazzino adolescente che teneva in mano un trapano elettrico, lo accendeva, lo metteva vicino all'orecchio e spingeva verso l'interno. "Poi si vedeva anche un altro bambino che dormiva in una vasca da bagno..." ha continuato lo sceneggiatore che poi subito ha ammesso: "Era una storia davvero strana. Ma per me era buona. Punto. Il che significa ben poco, visto che le cose che mi piacciono sono le prime che vengono cancellate". Alla fine, con un po' di amaro in bocca, ha concluso: "Probabilmente non ero la persona giusta per questo progetto. Forse non sono riuscito a renderlo come doveva essere. È una proprietà davvero difficile da adattare. Per me sarebbe stato divertente. Ma spesso quello che è divertente per me non finisce per essere popolare come sarebbe necessario".