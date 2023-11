Escándalo - Storia di un'ossessione: Su Mediaset Infinity la nuova serie della creatrice de Il segreto

News Serie TV

È disponibile gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity con due nuovi episodi ogni settimana Escándalo, serie spagnola che esplora passioni proibite, desiderio e trasgressioni con Alexandra Jiménez e la star di Elite Fernando Líndez.

In esclusiva su Mediaset Infinity c'è una nuova serie che molto probabilmente appassionerà i fan de Il segreto e Una vita perché porta la firma della stessa creatrice, Aurora Guerra. Si intitola Escándalo - Storia di un'ossessione ed è disponibile gratuitamente sulla piattaforma di video in streaming di Mediaset con due nuovi episodi ogni settimana, per un totale di 8 episodi. È la storia di una donna di 42 anni, interpretata da Alexandra Jiménez, che si lascia cadere nell'abisso e crede di non avere più ragioni di vita. La sua esistenza, però, cambia improvvisamente quando incontra Hugo (la star di Elite e SKAM Spagna Fernando Líndez) che la trascina in una situazione proibita facendole compiere azioni che si ripercuoteranno sulla sua vita e su quella di coloro che la circondano. Ecco, nel dettaglio, la trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere.



La trama di Escándalo: Una Lolita moderna tra tabù da infrangere e desideri da soddisfare

Inés è una donna di 42 anni insoddisfatta del rapporto con il marito e la figlia quattordicenne. Una nuova gravidanza riaccende il suo sorriso, ma tutto crolla quando perde il bambino, perdendo, con esso, anche la speranza di essere davvero amata. Le convenzioni hanno offuscato il suo essere donna fino a renderla invisibile. Dopo l'aborto, come se non bastasse, Inés scopre che Antonio vuole divorziare e avere la custodia esclusiva di sua figlia Ainara. Inés arriva così ad una tragica conclusione: non ha nessun motivo per continuare a vivere e decide di suicidarsi, lasciandosi annegare in mare.

Quando Inés riprende conoscenza si rende conto che una persona in particolare l'ha salvata: si tratta di Hugo, un adolescente ribelle sempre nei guai. Quando si incontrano, entrambi trasformano la loro solitudine in passione. Determinata a far sì che nessuno si intrometta in questa relazione, proibita e immorale, e pur essendo consapevole di commettere un reato, Inés si lascerà trasportare dai suoi impulsi e con le sue azioni darà il via a un vortice di eventi che farà precipitare le persone intorno a lei in una spirale di tradimenti e morte, fino a un epilogo sconvolgente.

Il team di produzione e il resto del cast

Aurora Guerra è anche produttrice esecutiva della serie insieme a Aitor Gabilondo e Arantxa Écija. Il resto del cast include Antonio Gil nel ruolo di Tomás, Víctor Duplá in quello di Antonio, Eve Ryan nei panni di Ainara, Carlos Serrano che interpreta Mauro, Alba Gutiérrez nei panni di Ana e Celia Freijeiro in quelli di Lola.

L'appuntamento con Escándalo - Storia di un'ossessione è in esclusiva su Mediaset Infinity con due episodi a settimana a partire dal 3 novembre.