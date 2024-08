Eric Stonestreet da Modern Family a Home Team: La nuova comedy in sviluppo a Prime Video

News Serie TV

La potenziale nuova serie sta coinvolgendo anche Peyton Manning e i produttori di Due uomini e mezzo.

Ritorno alla grande commedia per Eric Stonestreet. La star di Modern Family, premiata con due Emmy per il ruolo di Cameron Tucker, reciterà da protagonista in Home Team, serie del duo di Acapulco Jason Belleville e Austin Winsberg che Prime Video si è aggiudicata in una situazione che Deadline definisce altamente competitiva. Stonestreet darà il suo contribuito anche come produttore esecutivo, insieme con Peyton Manning.

Home Team: La trama della nuova serie tv con Eric Stonestreet

Attualmente in sviluppo, Home Team è descritta come una lettera d'amore ai rapporti padre-figlio. Stonestreet interpreterà Scott Hansen, un uomo impantano che, mentre trasferisce il padre in una comunità di pensionati, inizia a rimettere in carreggiata la sua vita in un nuovo posto di lavoro e a imparare come vivere finalmente il momento da persone alle quali ne sono rimasti molti meno da vivere.

La potenziale serie è scritta da Belleville e si basa su una storia sua e di Winsberg. Inoltre, la stessa è influenzata dagli intensi rapporti di Stonestreet e Manning con i loro padri e include elementi vicini al mondo dello sport attraverso la storia - anche passata - di Scott. Non è tutto. Manning, un ex giocatore di football, si riunisce con Stonestreet dopo essere apparso in un episodio della stagione 8 di Modern Family. E come se tutto ciò non bastasse, il team di produzione include anche Eric e Kim Tannenbaum, per più di un decennio dietro le quinte della sitcom di grande successo Due uomini e mezzo.