Eragon: Una Serie TV basata sul Ciclo dell'eredità in sviluppo a Disney+

Il progetto sta coinvolgendo anche lo scrittore dei romanzi Christopher Paolini.

Le storie e i personaggi del Ciclo dell'eredità prenderanno vita in una serie tv. Variety riporta che Disney+ sta collaborando con il produttore esecutivo Bert Salke, lo stesso dietro la prossima Percy Jackson and the Olympians, allo sviluppo di un adattamento live-action di Eragon, primo romanzo della celebre saga dello scrittore statunitense di origini italiane Christopher Paolini, coinvolto nel progetto come co-sceneggiatore.

Il Ciclo dell'eredità: La sua storia e quella raccontata nei libri

Paolini ha scritto Eragon, suo primo romanzo, nel 1999, ad appena 15 anni, spinto dalla sua grande passione per la letteratura fantasy. Fu pubblicato nel 2002 a spese dei suoi genitori, due insegnanti, prima di essere scoperto dal giallista Carl Hiaasen e da lui stesso proposta al proprio editore, Alfred A. Knopf. Il libro scalò le classifiche dei bestseller del New York Times, vendendo oltre un milione di copie in soli sei mesi.

Una storia young adult, il Ciclo dell'eredità racconta di Eragon, un coraggioso diciassettenne che vive in un piccolo villaggio contadino e che durante una battuta di caccia trova un uovo da quale si schiude un drago che chiama Saphira. Attraverso il loro legame e l'aiuto del suo mentore, il cantastorie del villaggio Brom, Eragon impara a essere un Cavalca Draghi, un antico ordine a lungo ritenuto spazzato via dal malvagio re Galbatorix. Così, Eragon e Saphira si prodigano per sconfiggere Galbatorix e liberare Alagaësia dalla sua tirannia.

Se ordinata, la serie di Disney+ sarebbe il secondo adattamento di Eragon dopo l'omonimo film del 2006 con Ed Speleers nei panni del giovane protagonista e Rachel Weisz come voce di Saphira. La pellicola è stata ampiamente stroncata dalla critica e ha incassato circa 250 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di una spesa di 100 milioni. Nel 2021, i fan dei libri hanno iniziato a usare l'hashtag #EragonRemake nel tentativo di convincere Disney a produrre una serie dopo la delusione per il film.