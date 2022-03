Emmy Rossum è la bomba sexy Angelyne nel teaser trailer della miniserie

News Serie TV

La miniserie di 8 episodi sarà disponibile in streaming su Peacock a maggio.

In Shameless, Emmy Rossum non interpretava certo uno stinco di santo ma potrebbe essere stato niente rispetto al personaggio del quale la vedremo indossare i succinti panni nella prossima miniserie di Peacock Angelyne, basata sulla vita dell'omonima, iconica e per certi versi enigmatica celebrità degli anni '80.





Angelyne: La trama della miniserie con Emmy Rossum

Dopo un lungo rinvio a causa della pandemia, Angelyne arriverà sul servizio streaming il 19 maggio con tutti gli 8 episodi subito disponibili (aspettiamoci qualcosa di analogo in Italia su Sky e in streaming su NOW). Il drama ripercorre la vita di Angelyne, rivelando il modo in cui rese se stessa una celebrità mostrandosi in modo provocante su alcuni cartelloni pubblicitari nella Los Angeles dell'epoca, attirando ben presto l'attenzione dalla stampa, della tv e del cinema.

"Ha trascorso la maggior parte degli ultimi quattro anni pensando, vivendo e respirando questo progetto", ha detto Rossum in un comunicato. "Adoro Angelyne. È come se Marilyn Monroe entrasse in un Dolce forno con una Barbie punk degli anni '80 e un pizzico di spiritualità new age. È una pioniera, una truffatrice, una visionaria, la prima influencer, un'opera d’arte vivente. Questo è un piccolo assaggio dello show. Spero che vi innamorerete della sua magia".

Il resto del cast di Angelyne include Martin Freeman (Fargo), Alex Karpovsky (Girls), Hamish Linklater (Legion), Charlie Rowe (Salvation), Lukas Gage (The White Lotus), Michael Angarano (This Is Us), Molly Ephraim (L'uomo di casa) e David Krumholtz (The Deuce).