Emmy 2025: Martin Scorsese e Ron Howard si sfidano, ma come attori comici

News Serie TV

Due registi iconici come Martin Scorsese e Ron Howard sono stati candidati per la prima vota agli Emmy per le loro interpretazioni nella serie di Apple TV+ The Studio: le loro reazioni.

Non solo gli Oscar. Ormai anche gli Emmy Awards, i premi più prestigiosi della tv, sono terreno di scontro per grandi registi. Due giganti della regia hollywoodiana, Martin Scorsese e Ron Howard, sono stati candidati agli Emmy Awards 2025 non per la regia, ma come attori comici. Entrambi sono apparsi infatti in ruoli che hanno lasciato il segno nella serie satirica di Apple TV+ The Studio, e sono ora ufficialmente in lizza nella categoria Miglior attore ospite in una serie comica.

Emmy 2025: Le nomination di Martin Scorsese e Ron Howard in The Studio

The Studio è una comedy che racconta in modo parodico il dietro le quinte di uno studio cinematografico di Hollywood, e ha fatto il pieno di nomination grazie a un cast stellare e a una scrittura brillante. Scorsese e Howard, che nella serie interpretano versioni fittizie e autoironiche di se stessi, si trovano in compagnia di altri illustri ospiti come Bryan Cranston, Dave Franco, e Anthony Mackie, anche loro apparsi in The Studio, mentre l'unico candidato non legato alla serie è Jon Bernthal per The Bear.

Per entrambi si tratta di un risultato storico: è la prima volta che vengono candidati agli Emmy come attori comici. Scorsese non è nuovo agli Emmy in sé (ha ricevuto nomination per la regia di Boardwalk Empire e del documentario George Harrison: Living in the Material World) mentre Howard ha già vinto in passato per il suo lavoro da produttore in serie come Arrested Development e Jim Henson: Idea Man, ma mai per la recitazione.

Le reazioni tra ironia e incredulità

La reazione di Martin Scorsese alla notizia è stata immortalata dalla figlia Francesca, che ha postato su Instagram una foto del padre con il volto tra le mani, visibilmente incredulo e divertito. L' immagine ha rapidamente fatto il giro del web, trasformandosi in meme.

Ron Howard, invece, ha fatto un commento ironico e sarcastico, pubblicando un video su Instagram in cui, al telefono, finge di lamentarsi di essere stato ignorato per anni come attore. "Opie non è degno? Richie è carne da macello?", esclama, riferendosi ai suoi celebri ruoli giovanili in The Andy Griffith Show e Happy Days. Poi, con tono teatrale, conclude: "Ci voleva talento per interpretare tutti quei personaggi dolci e sorridenti per anni e farli sembrare credibili!".

Sia Scorsese che Howard non hanno certo bisogno di presentazioni. Il primo ha vinto l'Oscar per The Departed nel 2006, mentre il secondo ne ha vinti due: uno per la regia di A Beautiful Mind e un altro come produttore dello stesso film, premiato come Miglior film. Howard ha anche ricevuto due Daytime Emmy come produttore del programma per bambini Curious George. Ma questa nuova sfida agli Emmy li vede sfidarsi in un campo nuovo: la comicità televisiva, un territorio ben diverso da quello a cui sono abituati.

Il successo di The Studio

La serie The Studio di Apple TV+ ha ottenuto un totale di 23 nomination agli Emmy 2025, un record per una serie comica alla sua prima stagione, superando il precedente primato di Ted Lasso. Oltre a quelle per le performance di Scorsese e Howard, The Studio ha ricevuto numerose altre nomination, tra cui quella per Seth Rogen che ha ottenuto riconoscimenti sia per la regia che per la sua interpretazione da protagonista. Anche Kathryn Hahn, Catherine O'Hara e Ike Barinholtz sono tra i candidati grazie alle loro performance nella serie.