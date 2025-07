Emmy 2025, Kathy Bates fa la storia con la sua nomination per Matlock: Il video delle celebrazioni sul set

News Serie TV

Kathy Bates ha ricevuto la sua tredicesima nomination agli Emmy per il suo ruolo in Matlock, battendo un primato che apparteneva da quasi 30 anni a Angela Lansbury.

Dopo oltre mezzo secolo in tv e al cinema e qualcosa come 43 premi su oltre 100 nomination, incluso un Oscar, Kathy Bates riesce ancora a emozionarsi ed emozionare per una nuova candidatura. Nelle scorse ore, l'attrice ha ricevuto la sua tredicesima nomination agli Emmy per il suo ruolo in Matlock. È la persona più anziana mai candidata al prestigioso premio come miglior attrice protagonista in un drama. Inoltre, la sua è la prima candidatura in una delle categorie principali per un drama broadcast in quattro anni. Risultati che sono stati festeggiati sul set del legal drama di CBS, dove sono da poco cominciate le riprese della seconda stagione.

Emmy 2025: Il primato di Kathy Bates

La 77enne Kathy Bates, che in Matlock (in Italia disponibile in streaming su Paramount+ dal 27 luglio con tutti gli episodi della prima stagione) interpreta Madeline Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo da giovane, decide di rientrare nel mondo del lavoro unendosi a un prestigioso studio legale, dove usa il suo atteggiamento senza pretese e le sue tattiche astute per vincere casi e denunciare la corruzione dall'interno, ha battuto il precedente primato della compianta Angela Lansbury, nel 1996 candidata nella stessa categoria a 70 anni per l'interpretazione di Jessica Fletcher ne La signora in giallo. L'ultima volta di un drama broadcast candidato in una qualsiasi categoria principale degli Emmy risale invece al 2021, con This Is Us di NBC.

Come si vede nel video condiviso su Instagram che vi riproponiamo qui in basso, Bates è stata accolta sul set dagli applausi e dalle urla di giubilo dei colleghi del cast e dei membri della troupe. L'attrice è stata omaggiata di mazzi di fiori, mentre una commossa Jennie Snyder Urman, ideatrice e showrunner di Matlock, ha affermato: "Siamo ispirati ogni singolo giorno dal tuo duro lavoro, dalla tua grazia, dalla tua umanità, dal tuo talento e dal modo in cui guidi questo set. Elevi ognuno di noi". La sua risposta è stata: "Per tutto questo tempo, siete stati più del necessario. Non avevo bisogno di altro. Grazie mille. Vi voglio bene dal profondo del cuore e vi ringrazio per essere stati così gentili con me ogni giorno, così che io possa fare ciò che amo di più".