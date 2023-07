Emmy 2023: Yvette Nicole Brown annuncerà le nomination

News Serie TV

L'attrice di Community e Cambio di direzione annuncerà i candidati mercoledì 12 luglio.

Mentre l’ombra di un enorme punto interrogativo si erge sulla cerimonia di premiazione del 18 settembre, che potrebbe essere rinviata all’inizio del prossimo anno a causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America, al quale a breve potrebbe aggiungersi quello della SAG-AFTRA e dei suoi attori, l’annuncio delle nomination dell’edizione 2023 dei Primetime Emmy Awards, la 75esima, resta confermato per mercoledì 12 luglio alle 17:30 (ora italiana). Nel frattempo, è di queste ore la notizia che a pronunciare i nomi delle serie tv, degli attori e delle attrici, dei registi e degli sceneggiatori e dei tantissimi altri professionisti della tv candidati al prestigioso premio sarà l’attrice Yvette Nicole Brown, conosciuta soprattutto per i suoi trascorsi in Community e più di recente nella cancellata Cambio di direzione. Con lei, come di consueto, il presidente della Television Academy Frank Scherma.

"È stato un altro anno di trasformazione in questa era di platino della televisione che ha offerto una vasta gamma di programmi straordinari", ha dichiarato Scherma in un comunicato. "Siamo lieti che Yvette ci aiuterà a celebrare il nostro 75° anniversario mentre onoriamo gli show eccezionali, gli innovatori, i narratori e i talenti il cui lavoro ci ha intrattenuto e connesso in questa stagione".

Ancora ignoto il nome del conduttore della cerimonia di premiazione del 18 settembre, trasmessa quest’anno dalla FOX e preceduta il 9 settembre dai Creative Arts Emmy Awards, l’assegnazione dei primi nelle tantissime categorie tecniche. Le date, come detto poc'anzi, potrebbero slittare in attesa che la WGA e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta i maggiori studi di Hollywood, trovino un punto d’incontro rimettendo in moto un’industria che da oltre due mesi è pressoché paralizzata. Brown, nel frattempo, non è nuova agli Emmy: nel 2021 ha ricevuto la sua prima candidatura come miglior guest star in una comedy, A Black Lady Sketch Show di HBO.

Foto: Matt Petit/Disney