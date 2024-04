Emily VanCamp torna in tv: La star di Revenge sarà un'ex prostituta diventata avvocata in Prejudice

News Serie TV

La nuova serie canadese, un legal drama, è scritta da Celeste Parr.

Appena diventata mamma per la seconda volta, nuovamente di una bambina, Emily VanCamp ha trovato il ruolo che la riporterà in tv dopo l'addio a The Resident nel 2021. Secondo Deadline, l'attrice canadese, molto amata dal pubblico delle serie tv anche per i suoi trascorsi in Revenge, nella quale ha conosciuto e si è innamorata del marito Josh Bowman, sarà la protagonista di Prejudice, legal drama canadese ideato e scritto da Celeste Parr (Hudson & Rex).

Prejudice: La trama della nuova serie tv con Emily VanCamp

Prejudice racconta la storia di Liesl Wellington (VanCamp), un'avvocata in ascesa di Toronto la cui carriera e il cui matrimonio con un senatore sono sconvolti quando il suo passato come prostituta viene pubblicamente smascherato. Disprezzata dalla sua categoria e dalla sua cerchia sociale, Liesl avvia un proprio studio legale dedicato alla difesa di coloro che vengono messi a tacere e delegittimati.

Prejudice à un "rincuorante legal drama che affronta tutte le forze che cospirano per tenere gli svantaggiati nascosti, silenti, iniqui e senza rappresentanza", ha spiegato l'amministratrice delegata dello studio di produzione Keshet International Keren Shahar. "Ci sono così tanti elementi in questa serie che piaceranno al pubblico, non ultimo il talento di Emily VanCamp nel ruolo principale".