Elodie e Massimiliano Caiazzo nel nuovo horror di Dario Argento: La clip da Call My Agent - Italia

La popstar italiana e la star di Mare Fuori insieme nel quinto episodio della seconda stagione di Call My Agent - Italia in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW: tutte le anticipazioni.

Elodie strega immortale e crudele e Massimiliano Caiazzo feroce assassino che tenta di ucciderla in tutti i modi in una cruenta battaglia in realtà persa in partenza. È il nuovo film di Dario Argento o meglio è il film in cui la cantante multiplatino e l'idolo di Mare Fuori recitano (purtroppo) solo nella finzione di Call My Agent - Italia. La comedy remake della francese Dix pour cent torna con il gran finale della seconda stagione, gli episodi 5 e 6, questa sera su Sky e in streaming su NOW. Guardate qui sotto la clip in anteprima con l'esilarante scontro tra Elodie e Caiazzo nell'immaginario (ma deliziosamente verosimile) film horror di Dario Argento. La battuta tocco di classe, che la strega dice al personaggio di Caiazzo, è "vedo che finirai in prigione".





Call My Agent - Italia 2: Le anticipazioni degli ultimi due episodi

Negli ultimi due episodi della seconda stagione di Call My Agent - Italia le guest star d'eccezione sono rispettivamente Elodie e Sabrina Impacciatore. Ma non mancano altri camei memorabili come quello del maestro Dario Argento in persona. Mentre la CMA, l'agenzia di spettacolo al centro della serie, viene scossa da una rivelazione inaspettata, Gabriele (Maurizio Lastrico) è impegnato a seguire Elodie sulset del nuovo horror del maestro Dario Argento, quando la nota cantante viene coinvolta in quello che per radio e televisioni è un vero e proprio miracolo che si rivelerà invece un’arma a doppio taglio. Fervono, intanto, i preparativi per il Festival di Venezia, di cui una Sabrina Impacciatore appena sbarcata da Los Angeles sarà madrina. Tra party, interviste, red carpet e il jet-lag che incombe, per Lea (Sara Drago) non sarà semplice salvarla dal rischio gaffe.

Call My Agent - Italia è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar e, lo ricordiamo, è stata già rinnovata per una terza stagione.

Foto: Riccardo Ghilardi