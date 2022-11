Elite riparte da un lutto e da nuovi personaggi nel trailer ufficiale italiano della sesta stagione

News Serie TV

Il teen drama spagnolo torna su Netflix il 18 novembre con un cast parzialmente rinnovato: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sugli attori.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano della sesta stagione (stranamente più pudico del solito) di Elite, il teen drama spagnolo di successo che tornerà in streaming con i nuovi episodi il prossimo 18 novembre. Il promo parte dall'evento luttuoso che aveva chiuso la scorsa stagione (la morte di uno degli storici protagonisti, non continuate a leggere se non l'avete ancora vista per evitare SPOILER) e ci presenta alcune delle nuove aggiunte al cast e i rispettivi personaggi.





Elite: La trama della sesta stagione

Dopo la morte di Samuel (Itzan Escamilla), Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rinnovarsi coprendo i disastri del passato. Tuttavia, nelle aule del liceo continuano i conflitti: razzismo, sessismo, abusi domestici e fobia LGBTQ+ sono solo alcuni degli importanti temi che vengono affrontati in questa stagione. "Se le persone che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo", si legge nella sinossi ufficiale.

Il cast: Chi torna, chi non c'è e i nuovi personaggi

Samuel non è l'unico personaggio storico ad aver lasciato la serie: anche Omar (Omar Ayuso, che però tornerà nella settima stagione già confermata), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amorós) sono assenti. Torneranno invece André Lamoglia (Iván), Valentina Zenere (Isadora), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Adam Nourou (Bilal) e Manu Ríos (Patrick). A loro si sono unite le new entry Álvaro de Juana (HIT), Ana Bokesa (Capítulo Cero), Alex Pastrana (Benvenuti a Eden), Carmen Arrufat (HIT) e Ander Puig (Ser o no ser). Proprio quest'ultimo interpreterà Nico, il primo studente transgender di Las Encinas, visto che lo stesso attore è dichiaratamente transgender. Sui nuovi personaggi Netflix si è limitata a dire che "arriveranno per mettere alla prova ancora una volta l'amicizia dei vecchi protagonisti".