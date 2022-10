Elite rinnovata per una settima stagione: Torna Omar Ayuso e arrivano nuovi personaggi

News Serie TV

Le riprese del nuovo ciclo di episodi inizieranno già la prossima settimana: nel frattempo la sesta stagione arriva su Netflix il 18 novembre.

Netflix non perde tempo e, ancora prima dell'uscita della sesta stagione di Elite prevista per il prossimo 18 novembre, rinnova lo scandaloso teen drama spagnolo per una settima stagione. Ma non è tutto: il servizio di video in streaming si porta già avanti e svela anche nuovi membri del cast e due ritorni, uno dei quali renderà particolarmente felici i fan della prima ora. Si tratta di Omar Ayuso che ha interpretato il personaggio di Omar dalla prima alla quinta stagione e che, assente nella sesta per girare dei film, tornerà in scena nella settima. Insieme a lui tornerà anche Nadia Al Saidi (Cómo mandarlo todo a la mierda) che prima conosceremo nella sesta stagione nel ruolo di Sonia.

hay nuevas caras en #Élite7 👀 ojo a las sorpresas.



meet the new faces joining #Elite7 👀 watch out for a surprise. pic.twitter.com/nrDiwwAzhe — EliteNetflix (@EliteNetflix) October 25, 2022

Elite: Le nuove aggiunte al cast della stagione 7

I nuovi attori che vedremo nella stagione 7 di Elite, presentati da Netflix con un video e delle foto diffusi sulle pagine social ufficiali della serie, sono Mirela Balic (Zorras), Fernando Líndez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras) e Maribel Verdú (Now & Then). Quest'ultima, vincitrice di due premi Goya e tre premi Fotogramas de Plata, è un'attrice molto amata in Spagna e non solo (essendo più adulta degli altri, è probabile che interpreterà la madre di uno dei protagonisti). Per ora non sappiamo nulla sui ruoli che ricopriranno i nuovi attori, ma sappiamo che le riprese dei nuovi episodi inizieranno in Spagna già la prossima settimana. La nuova stagione avrà al timone nuovamente Carlos Montero e Jaime Vaca e sarà diretta da Lino Escalera (Alta Mar), Menna Fité (Benvenuti a Eden), Roger Gual (Fanático) e Ana Vázquez (Zorras). Potrebbe arrivare molto presto, forse già nell'estate del 2023 secondo alcuni autorevoli siti spagnoli.

no estás preparado. llegan a #Elite7



you're not ready for them. here's who's joining the cast of #Elite7. pic.twitter.com/urxqk5vePY — EliteNetflix (@EliteNetflix) October 25, 2022

Il successo di Elite (nonostante tutto)

Creata da Carlos Montero e Darío Madrona, con Jaime Vaca come co-showrunner nelle ultime stagioni, Elite segue le vite di un gruppo di studenti dell'istituto privato di Las Encinas tra scandali, suspense e più di un omicidio. Ma molto è cambiato dalla prima stagione visto che membri del cast originale come Esther Expósito, Jaime Lorente e Miguel Herrán hanno nel frattempo lasciato la serie e altri sono arrivati nelle stagioni più recenti, come Pol Granch, Manu Ríos e il vincitore del Goya Adam Nourou, tra gli altri. Pur ripetendo le stesse formule stagione dopo stagione e nonostante le trame spesso scontate, Elite mantiene saldo il suo pubblico e resta una delle serie più seguite su Netflix. Ecco spiegato il rinnovo lampo, quasi passato in osservato e praticamente dato per scontato da Netflix, per una stagione 7. L'ideatore Carlos Montero ha manifestato in più di un'occasione la sua intenzione di arrivare fino a 10 stagioni. I drammi di Las Encinas, insomma, continueranno a intrattenerci ancora per un bel po'.