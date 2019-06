Elite: La stagione 2 su Netflix a settembre, il video dell'annuncio

La fine dell'estate significherà ritorno sui banchi di scuola anche per i giovani protagonisti di Elite. In un video pubblicato nelle scorse ore da Netflix nei propri profili social, le star Miguel Bernardeau e Danna Paola annunciano che la seconda stagione dell'apprezzato teen drama spagnolo sarà disponibile in streaming da settembre.

In attesa di conoscere anche il giorno, ricordiamo che Elite segue un gruppo di studenti di una privilegiata scuola spagnola le cui esistenze sono stravolte dall'arrivo di tre ragazzi della classe operaia e dal feroce omicidio di uno di loro. La serie coinvolge tra gli altri ben tre star de La casa di carta: María Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente.