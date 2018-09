Élite: Il trailer ufficiale della nuova serie tv di Netflix

A volte gli adolescenti possono essere molto cattivi. Persino letali. O no? Sono molte le domande e altrettanti i sospetti con i quali avremo a che fare durante la visione di Élite, nuova serie originale spagnola di Netflix della quale è stato diffuso il trailer ufficiale, in attesa del debutto il 5 ottobre.

Co-ideata da Carlos Montero, che già molto aveva fatto discutere con la serie per ragazzi Fisica o chimica, Élite si presenta come un mystery teen drama ambientato a Las Encinas, la scuola più esclusiva della Spagna, dove i ricchi del Paese mandano i propri figli a studiare. Quando il crollo della loro scuola non lascia a tre ragazzi del ceto medio altra scelta se non quella di unirsi agli studenti di Las Encinas, come deciso dal consiglio locale, lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che ben presto sfocia in un omicidio. Chi si cela dietro il crimine? Uno dei nuovi arrivati? O c'è qualcosa di più profondo che si nasconde sotto la superficie?

Il cast include tra gli altri María Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente, tre dei protagonisti del grande successo di Netflix La casa di carta, un'altra produzione spagnola.