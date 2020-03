Elite: Come erano gli attori da piccoli? La #BabyChallenge dei protagonisti

News Serie TV

Netflix ha raccolto le foto postate dagli interpreti in un tenerissimo video.

Li conosciamo come i ribelli e affascinanti adolescenti protagonisti di Elite ed è difficile immaginarli teneri e indifesi. Ma ovviamente anche gli attori del cast del teen drama spagnolo di Netflix sono stati piccoli. Netflix Spagna ha pensato bene di raccogliere le foto che ritraggono da bambini Miguel Bernardeu, Álvaro Rico, Ester Expósito, Arón Piper, Georgina Amorós e tutti gli altri protagonisti della serie e montare un video che mostra il lato più tenero dei protagonisti. Si tratta di fotografie che gli stessi attori hanno postato sui loro profili Instagram come risposta alla #BabyChallenge, la gara social che sfida tutti a pubblicare un'immagine di se stessi da piccoli. Li avreste riconosciuti tutti?





Le carriere dei protagonisti di Elite

Anche se Elite li ha fatti conoscere a un pubblico internazionale, molti di loro si erano già fatti notare intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo in tenera età. È il caso di Danna Paola, interprete di Lu nella serie, che a soli 4 anni ha esordito nella versione messicana di Sesame Street, o l'interprete di Valerio Jorge López, già conosciuto grazie alla soap opera per adolescenti di Disney Soy Luna. Altri attori, come María Pedraza, Jaime Lorente e Miguel Herrán, invece, sono apparsi anche in un'altra serie spagnola di successo di Netflix, La casa di carta.