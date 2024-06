Elite 8: Nadia torna al Las Encinas in un nostalgico primo teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

Il teen drama spagnolo tornerà su Netflix per l'ultima volta, con Mina El Hammani di nuovo tra i protagonisti.

"Non è solo la fine dell'anno scolastico... è la fine di un'era". Così Netflix ha presentato il primo teaser trailer dell'ottava e ultima stagione del teen drama spagnolo Elite, che anticipa l'annuncio della data di uscita previsto per oggi. La clip mostra Mina El Hammani riprendere il ruolo di Nadia Shana tre anni dopo l'ultima volta, quando aveva lasciato la Spagna e si era trasferita a New York City per proseguire gli studi.

Teaser ufficiale della stagione 8: Elite 8: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netlix - HD

Elite 8: Il ritorno di Nadia nella stagione finale

Nel teaser trailer, Nadia si muove per le classi e i corridoi del Las Encinas ricordando i tanti momenti - alcuni molto belli, altri tragici o semplicemente scandalosi - trascorsi in quei luoghi insieme con i suoi amici e compagni di studi. È sempre triste quando qualcosa finisce, e lo è anche quando della vita passata, in particolare degli anni della gioventù, della scuola, rimane solo il ricordo. La nostalgia. Ma crescere non è così male, dopotutto, e anche per i ragazzi di Elite è arrivato il momento di andare là fuori e trovare il proprio posto. La propria persona speciale. Sempre che riescano a superare quest'ultimo anno scolastico. Da vivi, tanto per cominciare.

"Abbiamo tutta la vita per ritrovarci nuovamente" si sente alla fine della clip, ma stando alle anticipazioni nella stagione finale Nadia non ritroverà nessuna delle vecchie "glorie" del Las Encinas, eccetto il fratello Omar (Omar Ayuso) tornato nello scorso ciclo di episodi. Presenti o meno, il ritorno di Nadia potrebbe però fornire qualche aggiornamento sulle loro vite. Ricordiamo infatti che la ragazza aveva lasciato la città con Lu e che per un certo periodo di tempo era rimasta legata a Guzmán.