Elite 8: Il trailer ufficiale rivela la morte di uno dei protagonisti (di nuovo) prima della fine

La stagione finale della serie tv spagnola sarà disponibile in streaming su Netflix dal 26 luglio.

Che stagione di Elite sarebbe senza un altro delitto!? Neanche il tempo di riprenderci dai sanguinosi fatti che avevano concluso il ciclo precedente che lo spregiudicato teen drama spagnolo di Netflix scarica ai piedi dei suoi molti fan una camionata di punti interrogativi sulla morte - apparentemente l'assassinio - di un altro dei suoi giovani protagonisti. L'ennesimo, clamoroso colpo di scena era stato tenuto ben custodito fino a oggi, in occasione dell'uscita del trailer ufficiale dell'ottava e ultima stagione.

Trailer ufficiale italiano della stagione 8: Elite 8: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netlix - HD

Elite 8: Cosa ci aspetta nella stagione finale?

Disponibile in streaming dal 26 luglio, la stagione conclusiva di Elite sarà come le precedenti un mulinello di situazioni tra il tragico, l'erotico e il nonsenso. La botta arriva piuttosto presto quando si vede il corpo insanguinato di Joel (interpretato da Fernando Líndez) riverso senza vita nell'erba. "Voglio soltanto una cosa: vendetta. Penso a Joel e voglio fare la stessa cosa a chi l'ha ucciso", dice Iván (André Lamoglia) subito dopo. La sua morte potrebbe avere a che fare con almeno uno dei due nuovi personaggi arrivati al Las Encinas, i fratelli Emilia e Héctor Krawietz (Ane Rot e Nuno Gallego), a capo dell'associazione degli ex studenti, a quanto pare un circolo del piacere.

Influenti, potenti, corrotti e corruttori, i Krawietz spargeranno il caos ovunque andranno e distruggeranno le vite di coloro che ne saranno preda. A quanto pare, Joel, sul quale Héctor metterà ben presto gli occhi, pagherà il prezzo più alto, lasciando sia Iván sia Omar (Omar Ayuso), i suoi recenti interessi amorosi, nella disperazione. Solo quest'ultimo, riunitosi nel frattempo con la sorella Nadia (Mina El Hammani, vista l'ultima volta nella quarta stagione), potrà affrontarli, e sarà disposto a tutto pur di vederli cadere. Perché, in fondo, rappresentano tutto ciò di sbagliato che c'è sempre stato al Las Encinas. Ovviamente, non andrà sottovalutato neppure il completo self-control di Isadora (Valentina Zenere), ormai l'ultima capace di riportare l'intera storia a una dimensione leggera.