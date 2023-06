Elite 7: Un teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione

News Serie TV

La serie di successo spagnola tornerà su Netflix quest'autunno. Ecco quando.

Il nuovo anno scolastico inizierà un po' in ritardo per gli spregiudicati studenti del prestigioso Las Encinas. Al TUDUM, l'evento globale per i fan in scena a San Paolo del Brasile, Netflix ha annunciato che la settima stagione della popolare serie spagnola Elite sarà disponibile in streaming dal 20 ottobre. La data di uscita ha suggellato un teaser trailer che, giocando con le metafore, mostra i protagonisti precipitare nel vuoto e cercare di salvarsi a vicenda, prima di tornare gli stessi di sempre una volta con i piedi per terra.

Elite: Cosa ci aspetta nella stagione 7

L'ultima volta avevamo tirato un sospiro di sollievo alla scoperta che Iván (interpretato da André Lamoglia) è sopravvissuto alle ferite riportate dopo che un'auto guidata da Raúl (Alex Pastrana) e non Mencia (Martina Cariddi) come ha fatto credere lo ha investito fuori dal locale di Isadora (Valentina Zenere). Tuttavia, mentre Mencia e il resto della sua famiglia - incluso Patrick (Manu Rios), col quale Iván sperava di rappacificarsi - se ne sono andati, il sollievo è stato subito spezzato dall'ennesimo evento tragico. Durante un momento romantico tra Isadora e Dídac (Álvaro de Juana), qualcuno da un'auto in movimento con i finestrini oscurati ha iniziato a sparare sulla folla di ragazzi di Las Encinas, lasciandoci senza notizie su chi sia stato colpito e quali saranno le conseguenze.

Come conferma il teaser trailer, la stagione 7 riporterà nel cast di Elite Omar Ayuso, di nuovo nei panni di Omar. Oltre a Lamoglia, Zenere, de Juana e Pastrana, rivedremo anche le precedenti aggiunte al cast Ander Puig (Nico), Carmen Arrufat (Sara), Ana Bokesa (Rocío) e Nadia Al Saidi (Sonia). Tutti in forse gli altri, inclusa l'intera famiglia Blanco, mentre tra le new entries si riconoscono Mirela Balic, Gleb Abrosimov e Fernando Líndez (nei panni del nuovo interesse amoroso di Omar?), ai quali si aggiungono Iván Mendes, Alejandro Albarracín, Maribel Verdú e la cantante brasiliana Anitta.