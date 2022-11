Elite 7 quando esce? La trama, il nuovo cast e tutte le anticipazioni

News Serie TV

Le riprese della settima stagione del teen drama spagnolo di Netflix sono già in corso: ecco i dettagli sull'ipotetica data di uscita, le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 7.

Elite, una delle serie di Netflix più longeve e di maggiore successo, è tornata con la sesta stagione lo scorso 18 novembre. Gli appassionati delle storie degli studenti di Las Encinas anche stavolta sono stati travolti da una trama densa di vorticose storie d'amore, incidenti mortali, scandali e spargimenti di sangue. Ma, a differenza di quanto accaduto in passato, sanno già per certo che la serie tornerà con una settima stagione. Netflix, infatti, ha annunciato il rinnovo del teen drama spagnolo lo scorso ottobre e le riprese sarebbero già in corso in queste settimane. La stagione 7 potrebbe arrivare molto presto e, cosa più importante, con un cast quasi completamente rinnovato ancora una volta. Ecco la trama, le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 7.

Elite 6: Dove eravamo rimasti? Il riassunto del finale

La sesta stagione di Elite si apre con un mistero: un tragico incidente che coinvolge Iván (André Lamoglia), investito da un auto. Un flashback ci riporta indietro nel tempo e scopriamo tutte le dinamiche che hanno portato a quell'incidente: in un primo momento sembra che alla guida dell'auto ci sia Mencia (Martina Cariddi), sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. In seguito scopriamo che al volante c'era in realtà Sara (Carmen Arrufat) e che è stato il suo ragazzo Raúl (Alex Pastrana) a scambiare di posto le due ragazze in modo da far ricadere la colpa su Mencia. Patrick (Manu Rios) porta Iván in ospedale, dove le sue condizioni sono critiche e gli lascia uno straziante messaggio di addio. Mencía, credendosi colpevole, racconta tutto a sua sorella Ari (Carla Diaz) la quale suggerisce di aiutare il padre, Benjamín, a uscire di prigione, lasciare il paese e iniziare una nuova vita. Alla fine Ivan sopravvive ma, quando cerca il suo ragazzo Patrick, lui è già partito con la sua famiglia. L'episodio finale si conclude anche con un bacio di Isadora (Valentina Zenere) e Dídac (Álvaro de Juana) ma, all'improvviso, il momento romantico è interrotto quando qualcuno da un'auto in movimento con i finestrini oscurati inizia a sparare sulla folla di ragazzi di Las Encinas. Non sappiamo chi è stato colpito e quali saranno le conseguenze.

Elite: Quando esce la stagione 7?

Visto che le riprese della stagione 7 sono già in corso, molto probabilmente non dovremo aspettare troppo per vedere i nuovi episodi di Elite. Una data di uscita non è stata ancora fissata da Netflix ma la serie potrebbe tornare già nell'estate del 2023, massimo il prossimo autunno.

La trama: Di cosa parlerà la stagione 7?

Netflix non ha ancora diffuso la trama ufficiale della settima stagione di Elite ma è probabile che si concentri su Iván il quale dovrà affrontare la perdita di suo padre, ucciso brutalmente nella stagione 6, il suo incidente e il suo ragazzo che lo ha lasciato. La relazione già violenta di Raúl e Sara diventerà presumibilmente più tossica perché adesso lei conosce il suo grande segreto. Sicuramente non correrà buon sangue tra Isadora e la famiglia di Dídac. Si spera, infine, che conosceremo l'identità della persona che ha sparato dal SUV e scopriremo la sorte dei protagonisti.

Il cast e i nuovi personaggi: Torna Omar Ayuso

I fan sono impazienti di ritrovare Omar Ayuso che ha interpretato il personaggio di Omar dalla prima alla quinta stagione e che, assente nella sesta per girare dei film, tornerà in scena nella settima. Insieme a lui tornerà anche Nadia Al Saidi che abbiamo conosciuto nella sesta stagione nel ruolo di Sonia. Per il resto, non sappiamo con certezza se torneranno gli altri attori già conosciuti (gli interpreti di Ari, Mencia e Patrick sembrano aver detto addio alla serie visto che i loro personaggi hanno lasciato la Spagna alla fine della scorsa stagione). Anche la sorte di Isadora, Dídac e Pau è incerta.

In compenso conosceremo nuovi personaggi e nuovi attori che Netflix ha presentato con un video poco tempo fa. Si tratta di Mirela Balic (Zorras), Fernando Líndez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras) e Maribel Verdú (Now & Then). Quest'ultima, vincitrice di due premi Goya e tre premi Fotogramas de Plata, è un'attrice molto amata in Spagna e non solo (essendo più adulta degli altri, è probabile che interpreterà la madre di uno dei protagonisti). Per ora non sappiamo nulla sui ruoli che ricopriranno i nuovi attori. La nuova stagione, inoltre, avrà al timone nuovamente Carlos Montero e Jaime Vaca e sarà diretta da Lino Escalera (Alta Mar), Menna Fité (Benvenuti a Eden), Roger Gual (Fanático) e Ana Vázquez (Zorras).

Elite 7 sarà l'ultima stagione?

Diversi siti spagnoli parlano della stagione 7 di Elite come probabile ultima stagione. In realtà non c'è alcuna conferma da parte di Netflix che, al contrario, è sicuramente interessata a portare avanti la storia nonostante dinamiche ripetitive e improvvisi stravolgimenti nel cast, fino a quando i suoi utenti premieranno la serie a livello di visualizzazioni.