Elite 6, ecco quando esce: Svelata la data di uscita della nuova stagione

Il teen drama spagnolo torna su Netflix il 18 novembre: ecco il primo teaser trailer.

Se vi erano mancati i drammi e gli scandali tra i banchi di Las Encinas, eccovi servita una caliente notizia. Netflix ha annunciato oggi la data di uscita della sesta stagione di Elite, il teen drama spagnolo che ha mescolato storie teen, lotta di classe e omicidi creando la ricetta perfetta per la tipica serie guilty pleasure da cui è difficile staccarsi. L'appuntamento, svelato con un primo teaser trailer decisamente provocatorio, è per il 18 novembre sulla piattaforma di video in streaming.





Elite: Cosa ci aspetta nella sesta stagione

La sesta stagione si preannuncia ricca di novità, a partire da ben 5 new entry nel cast, compreso il primo attore transgender. Sono Álvaro de Juana (al centro nella foto in basso), Ana Bokesa (in basso a sinistra), Alex Pastrana (in basso a destra), Carmen Arrufat (in alto a destra) e Ander Puig (in alto a sinistra). Proprio quest'ultimo interpreterà presumibilmente il primo studente transgender di Las Encinas, visto che lo stesso attore è dichiaratamente transgender. Sui nuovi personaggi Netflix si è limitata a dire che "arriveranno per mettere alla prova ancora una volta l'amicizia dei vecchi protagonisti". Dalle foto notiamo che l'unico a non indossare la divisa scolastica è Alex Pastrana, quindi il suo personaggio potrebbe non essere uno studente del liceo.

I nuovi attori raggiungono le altre due new entry della scorsa stagione, Valentina Zenere e l'attore brasiliano André Lamoglia, mentre rimangono sempre meno i membri originali del cast. Nel corso degli anni, infatti, abbiamo assistito pian piano a un rinnovo costante del cast dicendo addio ai vecchi protagonisti e dando il benvenuto ai nuovi che hanno così rinnovato le storie di Las Encinas. Vedremo cosa ci riserverà la sesta stagione, ma per ora le dinamiche sembrano essere sempre le stesse. D'altronde formula che vince non si cambia, a costo di annoiarci.