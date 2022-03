Elite 5 arriva prestissimo: La data di uscita svelata da Netflix

News Serie TV

Elite 5, il teen drama spagnolo di successo tornerà in streaming con la quinta stagione già il mese prossimo: il videoannuncio ci fa ballare.

Per la quinta stagione di Elite bisognerà aspettare davvero poco. Netflix ha appena annunciato la data di uscita dei nuovi episodi della serie spagnola più scandalosa di tutte ed è tra poco più di 3 settimane: l'8 aprile. Guardate qui sotto il video annuncio in cui i protagonisti ballano sulle note di Do It di Merk & Kremont.





Elite: Le anticipazioni della quinta stagione

"Niente più etichette, niente più regole", è l'avvertimento di Netflix nel presentarci questa quinta stagione di Elite. Al momento si sa davvero poco sulla trama dei nuovi episodi ma è sicuro che non mancheranno scandali, triangoli amorosi e violenza. Ricorderete che nel finale della scorsa stagione Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas responsabile dell'aggressione della new entry Ari (Carla Diaz), era stato ucciso da Guzmán (Miguel Bernardeau) che in seguito aveva lasciato la città insieme ad Ander (Arón Piper) per allontanare qualsiasi sospetto. Intanto Cayetana (Georgina Amoròs), che si era avvicinata al principe Phillipe (Pol Granch) rivelatosi un predatore sessuale, aveva ricevuto le sue scusa e la loro storia è continuata in uno dei brevi speciali natalizi rilasciati lo scorso dicembre su Netflix.

Il cast: Tra le new entry Valentina Zenere e André Lamoglia

Per Miguel Bernardeau e Arón Piper che hanno lasciato la serie, ci sono due nuovi attori che si sono uniti al cast. Sappiamo infatti che arriveranno Isadora (interpretata da Valentina Zenere di Soy Luna), la giovane erede di un grande impero del business della vita notturna, e Iván (André Lamoglia), figlio di una grande stella del calcio. Il loro coinvolgimento potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. In una foto anticipata da Netflix vediamo Ivan molto vicino a Patrick interpretato da Manu Rios, ma per il momento possiamo solo immaginare un loro avvicinamento. L'attore francese Adam Nourou, inoltre, interpreterà un personaggio di nome Bilal, all'apparenza vicino a Omar (Omar Ayuso).

Intanto, vi ricordiamo che Netflix ha già confermato una sesta stagione di Elite nella quale arriveranno altrettanti nuovi personaggi, ma per il momento meglio concentrarci sulla quinta che sembra già abbastanza ricca di novità.