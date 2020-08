Elite 4: Riprese sospese per un caso di Coronavirus sul set

News Serie TV

La produzione della serie teen spagnola è ferma dopo la scoperta di un positivo al Covid-19: Netflix monitora la situazione.

Come si temeva, purtroppo la pandemia ha condizionato inevitabilmente anche le produzioni che hanno tentato di ripartire dopo la lunga pausa osservata nei mesi più difficili dell'emergenza. Le riprese di Elite 4, iniziate lo scorso 3 agosto, sarebbero state sospese dopo sole 24 ore a causa di un caso di Coronavirus scoperto sul set. L'indiscrezione è stata diffusa dal sito spagnolo FormulaTV che, dopo aver contattato Netflix, avrebbe avuto la conferma: la produzione è ferma fino a data da destinarsi.

Un membro del cast di Elite positivo al Covid-19: Produzione sospesa

Il caso di positività al Covid-19 sarebbe stato rilevato martedì scorso, durante il secondo giorno di riprese, grazie ai test periodici a cui - secondo i nuovi protocolli - tutti i membri del cast e della troupe devono sottoporsi. Netflix ha immediatamente messo in atto tutte le misure necessarie e, come ha assicurato a FormulaTV, sta monitorando rigorosamente la situazione lavorando di pari passo con i produttori e i medici e assicurandosi che il team ottenga tutto il supporto di cui ha bisogno. L'obiettivo è cercare di bloccare il contagio sul nascere. Al momento, tuttavia, non è possibile conoscere la data in cui si potrà tornare sul set: tutto dipenderà dai risultati di ulteriori test che verranno effettuati.

Le novità della quarta stagione di Elite