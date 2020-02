Elite 3: La nuova stagione su Netflix dal 13 marzo! Il video dell'annuncio

News Serie TV

Cosa succederà nei nuovi episodi della fortunata serie spagnola?

La terza stagione del teen drama spagnolo Elite ha finalmente una data. Uno degli appuntamenti più attesi dal giovane pubblico di Netflix, il nuovo capitolo delle storie degli studenti della Las Encinas, dei loro amici, dei loro amori e soprattutto dei loro guai sarà disponibile dal 13 marzo, come rivela un video condiviso dal servizio streaming nei propri profili social.

Nei prossimi episodi il cerchio continuerà a stringersi attorno alla controversa figura di Polo (Álvaro Rico), rivelatosi il vero assassino di Marina dopo la misteriosa scomparsa di Samuel (Itzan Escamilla), accusato ingiustamente del crimine. Il ragazzo, grazie alla complicità di Cayetana (Georgina Amorós), che ha nascosto l'arma del delitto, è stato rilasciato dalla polizia in assenza di prove, ripresentandosi a scuola tra lo stupore di quelli che a quel punto sono diventati i suoi nemici.

La terza stagione, la prima delle tre ordinate da Netflix per i prossimi anni, introdurrà due nuovi personaggi, Yeray e Malick, interpretati da Leïti Sène e Sergio Momo. Saranno due nuovi studenti, ma non è chiaro per ora che tipo di relazioni intrecceranno con gli altri personaggi, per gran parte dei quali arriverà il momento della consegna dei diplomi. Uno sviluppo atteso con timore dai fan, per l'impatto che potrebbe avere sul futuro della serie. La promessa dell'ideatore Darío Madrona è che "succederanno tante cose folli", con la rassicurazione che "uccideremo il minor numero di personaggi necessari per far continuare la storia. È il massimo che una scuola come Las Encinas possa sopportare, senza che debba chiudere i battenti".