Elite 2 su Netflix dal 6 settembre: Il teaser trailer e le prime foto

Il teen drama spagnolo tornerà con 8 nuovi episodi.

L'inizio del nuovo anno scolastico non è stato mai così atteso. Una delle più recenti serie rivelazione di Netflix, il teen drama spagnolo Elite tornerà con i nuovi episodi della seconda stagione il 6 settembre. Lo annuncia il nuovo teaser trailer appena diffuso dal servizio di video in streaming, insieme alle prime foto ufficiali.

Un nuovo anno scolastico ha inizio a Las Encinas. Mentre vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi, tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile, soprattutto perché i segreti sono per alcuni di loro un peso quasi insostenibile. Come annunciato precedentemente, a Guzmán, Lu, Samuel e ai loro compagni si aggiungono tre nuovi ragazzi: Cayetana, Valerio e Rebeca, interpretati da Georgina Amoros, Jorge Lopez e Claudia Salas. Le immagini qui di seguito ci permettono di apprezzarli in anteprima, chiarendo anche che la tensione non tarderà a esplodere ancora una volta.