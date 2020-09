Ecco il Lupin di Netflix: Omar Sy nel teaser trailer della Serie TV

News Serie TV

La nuova serie live-action sarà disponibile in streaming a gennaio.

Netflix ha diffuso attraverso i propri canali social il primo teaser trailer di Lupin, nuova serie live-action incentrata sul ladro gentiluomo più famoso al mondo. Non lo stesso Arsenio Lupin creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Nello show, disponibile in streaming a gennaio, il protagonista è Assane Diop, un uomo di colore interpretato dalla star del cinema francese Omar Sy (Quasi amici), che nella clip sostiene di aver "ereditato un tesoro".

Lupin: I nuovi dettagli della serie tv di Netflix

"Da giovane, ho ereditato una fortunata", dice infatti Assane Diop. "Un giorno, qualcuno è entrato nella mia vita e mi ha lasciato tutto ciò che aveva. Tesori incredibili, risorse infinite... e tante vite per godermeli". Poi aggiunge: "Ho ereditato un libro... che è più di una semplice storia", e sullo schermo appare un volume con il profilo del vero ladro gentiluomo, Arsenio Lupin. Quello di Netflix è dunque un approccio diverso rispetto alle storie e ai tratti distintivi - entrambi stranoti - del personaggio di Maurice Leblanc, da non confondere con il forse ben più noto anime giapponese tratto dal manga di Monkey Punch, che non è l'originale Lupin. L'eleganza, però, sembra sia rimasta la stessa.

Previsto inizialmente per quest'anno, il debutto di Lupin è stato posticipato di alcuni mesi a causa della pandemia di Covid-19 che la scorsa primavera ne ha fermato le riprese sul più bello, quando la produzione aveva ricevuto le chiavi del Louvre. Riprese ricominciate solo in questi giorni. Il resto del cast include Nicole Garcia, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Shirine Boutella.