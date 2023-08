East New York: Su Mediaset Infinity il poliziesco dei produttori di NYPD con un punto di vista femminile

News Serie TV

La serie tv con Amanda Warren e la leggenda dello schermo Jimmy Smits è in streaming gratuitamente ogni martedì con due nuovi episodi.

Se leggi che su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente un nuovo poliziesco realizzato dagli stessi produttori esecutivi della storica e acclamata NYPD, l'unica cosa che puoi fare è correre a guardare il primo episodio, realizzando con ogni probabilità di non poter fare a meno di tutti gli altri. Perché East New York, disponibile in streaming ogni martedì con due nuovi episodi, è uno dei crime drama alla-vecchia-maniera più centrati degli ultimi anni, e allo stesso tempo piuttosto attuale e moderno nel punto di vista e nel modo di raccontarlo. Negli Stati Uniti è stato un successo di pubblico e critica, sebbene questo non sempre voglia dire vita lunga. Soprattutto su una rete americana - la stessa CBS di NCIS, FBI e Blue Bloods - su cui tutto o quasi va bene.

East New York: Cosa racconta la serie tv

Creata da William M. Finkelstein, vincitore di due Emmy per Avvocati a Los Angeles, insieme con Mike Flynn, East New York segue l'attrice di The Leftovers Amanda Warren nei panni della vice ispettrice Regina Haywood, neopromossa al 74° distretto del Dipartimento di Polizia di New York, nel quartiere di Brooklyn conosciuto come East Village, abitato dalla classe operaia e nel mezzo di sconvolgimenti sociali. Fortemente legata a questo territorio, Haywood è determinata a usare metodi creativi per proteggere la sua amata comunità con l'aiuto dei suoi agenti e investigatori. Più facile a dirsi che a farsi, poiché alcuni di loro sono scettici sulla sua promozione mentre altri resistono alla sua leadership. Ma non si dà per vinta: lei e la squadra del 74° Distretto non solo serviranno e proteggeranno la loro comunità ma diventeranno una parte di essa.

Se state cercando un altro motivo per dedicare il vostro tempo libero a questa storia, il cast della serie include la legenda dello schermo Jimmy Smits, volto indelebile sia di Avvocati a Los Angeles che di NYPD, negli anni visto anche in West Wing, Dexter e Sons of Anarchy. Interpreta il capo e mentore della Haywood, John Suarez, un veterano del dipartimento estremamente astuto. Il resto della squadra include Tommy Killian (Kevin Rankin, Claws), un detective con un approccio vecchia scuola; Stan Yenko (Richard Kind, un'altra leggenda di Hollywood), l'efficiente braccio destro della protagonista; Crystal Morales (Elizabeth Rodriguez, Orange Is the New Black), una detective intuitiva che non si lascia intimorire; l'ambiziosa agente di pattuglia Brandy Quinlan (Olivia Luccardi, The Deuce), l'unica volontaria a vivere in un progetto abitativo locale come parte del piano della Haywood per accorciare le distanze tra polizia e comunità; la matricola Andre Bentley (Lavel Schley), proveniente dal ceto medio-alto; e Marvin Sandeford (Ruben Santiago-Hudson, Castle), un agente rispettato che conoscere il quartiere come le sue tasche.