È ufficiale: Gal Gadot sarà Hedy Lamarr in tv

La miniserie porta la firma di Sarah Treem, l'ideatrice di The Affair.

Le prime notizie risalivano a un anno fa. Nel corso del fine settimana, in occasione del TCA press tour estivo, la rete americana Showtime ha confermato finalmente che la star di Wonder Woman Gal Gadot ritrarrà Hedy Lamarr in una miniserie dell'ideatrice di The Affair Sarah Treem basata sulla vita e la carriera della famosa attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense.

"La vita di Hedy Lamarr è stata davvero affascinante", ha dichiarato la co-presidente dell'Entertainment di Showtime Jana Winograde. "Era in prima linea in molte questioni che mettono alla prova le donne e la nostra società ancora oggi. In Gal Gadot abbiamo trovato l'attrice trascendente per interpretare la complessa Lamarr. E con i talenti di Sarah Treem e Warren Littlefield, questa sarà una produzione speciale".

Oltre al ruolo di protagonista, Gadot affiancherà Treem, Littlefield (The Handmaid's Tale), Katie Robbins (L'ultimo tycoon) e Jaron Varsano alla produzione esecutiva. Una data di debutto non è stata ancora annunciata, mentre la prossima estate l'attrice sarà nuovamente al cinema con il sequel di Wonder Woman.