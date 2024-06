E.R.: Un revival del popolare medical drama è stato preso in considerazione, rivela Noah Wyle

News Serie TV

L'interprete del dottor John Carter in persona ha rivelato che insieme agli ex sceneggiatori di E.R. aveva messo in cantieri un revival, ecco perché poi ci hanno ripensato.

A quanto pare siamo stati vicinissimi al ritorno in tv di una delle serie più amate e iconiche di sempre, E.R. - Medici in prima linea. Prima che il servizio di video in streaming Max ordinasse ufficialmente The Pitt, nuovo medical drama creato dallo stesso team di E.R. e con Noah Wyle protagonista, era stato fatto uno sforzo per lavorare a un revival dell'iconica serie medica di NBC. A rivelarlo, ospite del podcast Still Here Hollywood, è stato lo stesso Noah Wyle.

E.R.: Come è nata l'idea di un revival

Wyle, che in E.R. ricorderete nei panni del dottor John Carter, ha spiegato di aver considerato l'idea di tornare a indossare i panni del suo personaggio quando, qualche anno fa, ha assistito al prezioso lavoro che i medici di pronto soccorso facevano durante i primi tempi dell'emergenza Covid. L'idea, però, poi si è spostata su una nuova serie sganciata dal marchio E.R., The Pitt. "Quando non lavoravo [durante la pandemia] non mi sentivo bene con me stesso. Non sentivo di avere competenze che fossero realmente apprezzate in quel periodo di tempo", ha ricordato l'attore."Mi dava davvero fastidio non contribuire in modo significativo, ed è da lì che è nata l'idea per questo show che sto facendo ora. Era il desiderio di riportare i riflettori sulle persone che sono in prima linea, che si prendono cura di noi da cinque anni senza sosta. Sono stanchi, esauriti e sopraffatti, e in molti casi subiscono abusi. Sono eroi e volevo fare qualcosa che riflettesse questo", ha spiegato.

La trama di The Pitt, nuovo medical drama con Noah Wyle

The Pitt - di cui Max ha ordinato 15 episodi - è un nuovo medical drama che si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi. Il tutto visto attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh. La serie coinvolge gli ex produttori esecutivi di E.R. R. Scott Gemmill e John Wells.

Da E.R. a The Pitt: Come si è evoluta l'idea

Prima che il progetto di The Pitt diventasse realtà, tuttavia, Wyle e diversi sceneggiatori di E.R. tra cui John Wells avevano preso in considerazione di riportare in tv proprio la serie ambientata al County General Hospital. "È un po' la strada che avevamo intrapreso nel 2020", ha raccontato l'attore. Poi ha continuato: "Ricevevo un sacco di posta dai soccorritori e avevo voglia di fare i complimenti a John Wells, così gli ho scritto un'e-mail e gli ho detto: 'Ehi, ricevo un sacco di bella posta da persone che ci ringraziano per averle tenute intrattenute o per averle ispirate a intraprendere le carriere che hanno intrapreso, e devo solo dire grazie. A parte i miei figli, E.R. è probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto nella mia vita, e voglio solo dire grazie'. Poi ho continuato e ho detto: 'So che non vuoi riavviare lo show. Nemmeno io. Ho pensato che fosse molto intelligente non farne un franchising e diluire ciò che abbiamo fatto... ma se hai mai voluto fare qualcosa di molto più piccolo e molto più contenuto, più un pezzo di carattere che recupera un vecchio personaggio e scopre semplicemente cosa pensa di ciò che sta accadendo in questo momento nell'assistenza sanitaria, e lo usa come un'opportunità per dire ciò che vuoi, voterei per quello. Sarei a bordo per un progetto del genere'".

L'idea, per un po', è andata avanti coinvolgendo alcuni sceneggiatori di E.R. come Scott Gemmill e David Zabel. "Abbiamo ideato un concetto, ma in realtà non è mai partito dai nastri di partenza", ha ammesso Wyle, spiegando che hanno avuto alcuni problemi con l'eredità del creatore Michael Crichton e e le trattative sono fallite. Solo allora Wyle, Wells e Gemmill hanno deciso di dedicarsi a una nuova serie che esplorasse il mondo della medicina d'urgenza. "Per molti versi, è stato un proiettile schivato e una benedizione", ha riflettuto Wyle parlando del revival mancato. "Perché quello sarebbe stato il focus. Sarebbe stato, 'Ehi, è di nuovo quel brand, e chissà chi torna a recitare'. Invece voglio davvero che l'attenzione sia sul contenuto di ciò che stiamo cercando di trasmettere", ha concluso l'ex interprete di John Carter.