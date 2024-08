E.R., la vedova dell'ideatore fa causa a Noah Wyle e agli altri produttori della nuova The Pitt: "È il reboot di E.R."

News Serie TV

Lo scontro tra la vedova di Michael Crichton, creatore di E.R., e i produttori del nuovo medical drama The Pitt finisce in tribunale: sono accusati di aver creato quello che sembra un revival della serie di successo. Ma si difendono: "È una nuova serie completamente originale".

Sherri Crichton, vedova del creatore di E.R. - Medici in prima linea Michael Crichton, ha intentato una causa contro Noah Wyle, John Wells, R. Scott Gemmill e Warner Bros. Television. La donna punta il dito contro tutti loro perché, a suo dire, si sarebbero tirati indietro dalle lunghe trattative che avrebbero dovuto portare alla realizzazione di un reboot di E.R., solo per poi unire le forze per creare il nuovo medical drama The Pitt. Quest'ultimo progetto, secondo Crichton, sarebbe di fatto nato dalle ceneri del reboot mai riuscito di E.R., senza che i produttori attribuissero a Crichton il merito di essere uno dei creatori.

"The Pitt è il reboot di E.R.", l'accusa di Sherry Crichton

Deadline rivela parte del contenuto del documento con cui Crichton rivendica le proprie ragioni. "The Pitt è E.R.", si legge. "Non è come E.R., non è una specie di E.R., non è più o meno E.R.. È E.R. a tutti gli effetti, con lo stesso produttore esecutivo, sceneggiatore, star, società di produzione, studio e rete del previsto reboot di E.R.", continua il documento. I citati in giudizio sono accusati di violazione del contratto, violazione del patto implicito di buona fede e correttezza e interferenza intenzionale con le relazioni contrattuali.

The Pitt: La trama della nuova serie e la risposta dei produttori

Attesa prossimamente in streaming su Max, The Pitt si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi. Il tutto visto attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh. Nonostante l'evidente somiglianza tra le trame di E.R. e del nuovo show, si tratta di due serie differenti. Warner Bros. Television ha voluto precisarlo rispondendo, tramite una dichiarazione: "La causa intentata dalla Crichton Estate è infondata, poiché The Pitt è uno show nuovo e originale. Qualsiasi suggerimento contrario è falso e la Warner Bros. Television intende difendersi vigorosamente da queste affermazioni infondate".

I legami tra E.R. e The Pitt

In The Pitt Noah Wyle, che in E.R. interpretava il dottor John Carter, interpreta un altro personaggio, il dottor Michael Robinavitch (alias dottor Robby). Inoltre, mentre il medical drama che ha segnato gli anni '90 era ambientato a Chicago, The Pitt si svolge in un ospedale di Pittsburgh. Detto questo, in passato Wyle ha in effetti parlato del tentativo di realizzare un revival di E.R. che però non si è mai concretizzato. "Abbiamo ideato un concetto, ma in realtà non è mai partito dai nastri di partenza", aveva ammesso l'attore spiegando di aver avuto alcuni problemi proprio con l'eredità del creatore Michael Crichton. È vero, dunque, che da quell'idea sepolta è nata l'intenzione di creare una nuova serie medica, e da qui è arrivata The Pitt, sviluppata con alcuni sceneggiatori di E.R. come Scott Gemmill e David Zabel. Quanto una serie sia l'emanazione dell'altra, tuttavia, spetterà al giudice stabilirlo.