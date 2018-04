È morto Steven Bochco, co-ideatore di NYPD e Hill Street giorno e notte

La tv perde una delle sue leggende. Lo sceneggiatore e produttore televisivo Steven Bochco, co-ideatore di serie di culto come Hill Street giorno e notte, Avvocati a Los Angeles e NYPD, è morto domenica dopo una lunga battaglia con la leucemia. Aveva 74 anni

Bochco cominciò a lavorare in tv alla fine degli Anni '60 firmando il medical drama I nuovi medici. Negli anni successivi iniziò ad affermarsi come uno dei massimi rappresentanti del genere procedurale scrivendo o contribuendo alla stesura di diversi episodi delle serie Colombo, McMillan e signora e Delvecchio. In quegli anni fu anche tra gli sviluppatori de L'uomo invisibile. Il successo arrivò nel 1981 con il poliziesco Hill Street giorno e notte, col quale vinse complessivamente sei Emmy, inclusi quattro consecutivi per la migliore serie drammatica. Sempre per NBC, poco prima della conclusione di Hill Street giorno e notte portò in tv Avvocati a Los Angeles, conquistando anche questa volta pubblico e critica. Con NYPD, premiata come miglior serie drammatica nel 1995, gli Emmy divennero dieci. Nel corso della sua lunga carriera, lavorò anche a Hooperman, Doogie Howser e Murder One.

In tempi recenti, dopo una breve parentesi nella fin troppo sottovalutata Una donna alla Casa Bianca, Bochco avviò una lunga collaborazione con la rete TNT, dalla quale nacque prima Avvocati a New York e alcuni anni dopo Murder in the First, entrambe cancellate dopo una manciata di stagioni. Di lui l'amico e talvolta collega Steven Spielberg ha detto: "Steve è stato un amico e collega sin dal primo episodio di Colombo che lui scrisse e io diressi nel 1971. Ci siamo sostenuti e ispirati a vicenda sin da allora e attraverso molte profonde amicizie reciproche siamo rimasti in contatto per 47 anni. Mi mancherai terribilmente, Steve". Sharon Lawrence, interprete di Sylvia Costas in NYPD, ha twittato: "Sono stati la sua visione, il suo stile, il suo gusto e la sua tenacia a farmi amare guardare la tv. È stato in NYPD che mi ha fatto amare lavorare in tv. Grazie e riposa in pace, Steven Bochco. Eri unico nel tuo genere".

Foto: Chris Pizzello/Invision