È morto Ron Masak, lo sceriffo Metzger de La signora in giallo

L'attore 86enne è venuto a mancare pochi gorni dopo la scomparsa della collega Angela Lansbury.

Dopo Jessica Flatcher, la fittizia Cabot Cove deve dire addio a un altro dei suoi cittadini più illustri. A meno di due settimane dalla scomparsa della protagonista de La signora in giallo Angela Lansbury, è morto anche Ron Masak, l'attore che nella celebre serie gialla interpretava lo sceriffo Mort Metzger. A dare la notizia della scomparsa di Masak, 86 anni, è stata la nipote che ne ha parlato con The Hollywood Reporter. L'attore è morto per cause naturali in un ospedale di Thousand Oaks, in California.

La lunga carriera televisiva di Ron Masak

La carriera di Ron Masak è iniziata negli anni '60, con ruoli in The Twilight Zone, I Monkees, The Flying Nun e Get Smart. Negli anni '70 ha recitato in serie di successo come Vita da strega, Ironside e Mission: Impossible, prima di ottenere un ruolo da protagonista nella sitcom di ABC Love Thy Neighbor. Successivamente, ha partecipato anche a Police Story, Magnum PI e Webster, prima di ottenere il ruolo che lo ha reso più famoso ne La signora in giallo nel 1985.

Nella serie con Angela Lansbury è arrivato a partire dalla quinta stagione, succedendo a Tom Bosley come sceriffo della cittadina al centro della serie. Ma il suo personaggio si è fatto subito amare, al volante della sua Cadillac Eldorado decappottabile rossa del 1976, invece di una tradizionale macchina della polizia.