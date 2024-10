È morto Michael Newman: L'attore di Baywatch aveva 68 anni

News Serie TV

Nel 2006 la diagnosi di morbo di Parkinson. Di recente aveva collaborato alla docuserie After Baywatch: Moment in the Sun.

L'attore Michael Newman, famoso per aver interpretato il guardaspiaggia Mike 'Newmie' Newman (fondamentalmente se stesso) nella serie di successo degli anni '90 Baywatch, è morto domenica dopo una battaglia lunga 18 anni contro il morbo di Parkinson. Lo ha riferito Matthew Felker, regista della recente docuserie di Hulu After Baywatch: Moment in the Sun, aggiungendo che Newman, 68 anni, era circondato dalla sua famiglia durante i suoi ultimi momenti di vita.

Addio alla star di Baywatch Michael Newman

"Mike era un eroe ed è stato un combattente fino all'ultimo", ha scritto Felker in un messaggio condiviso su Instagram. "Sapevo quanto questa docuserie significasse per lui e per la sua vita. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto buttare tutto nella spazzatura... e poi mi sono ricordato di Mike. Non potevo deluderlo... Non potevo mollare. Lui non l'ha mai fatto". E ricordando l'ultima volta che lo aveva visto, ha aggiunto: "Era per lo più incosciente... quando mi sono presentato era sveglio come per miracolo, mi ha guardato e mi ha detto 'Sei arrivato giusto in tempo' e ha riso. Quello era Mike. Ha trovato l'entusiasmo fino alla fine. Prima che lo lasciassi mi ha afferrato la mano più forte che poteva, mi ha guardato negli occhi e ha solo annuito, l'ho fatto anch'io e ho detto: 'Ci rivedremo... te lo prometto'. Qualche giorno dopo, ho perso il mio amico. Un eroe. Il mio eroe. Grazie per essere entrato nella mia vita, Newmie. Anche se è stato per poco tempo".

Originario di Los Angeles, Newman aveva recitato in Baywatch sin dal primo episodio, inizialmente come ricorrente e come membro del cast regolare dalla settima stagione. Per la serie era stato anche consulente tecnico, dal momento che contemporaneamente aveva avuto una carriera piuttosto impegnativa come guardaspiaggia e vigile del fuoco, dopo aver mostrato notevole attitudine per il nuoto e gli sport acquatici sin dall'infanzia. Carriera che era continuata dopo la fine dello show nel 2001 e che si era conclusa dopo 25 anni di servizio. Era apparso anche in numerosi spin-off di Baywatch, tra cui Baywatch Nights e i film tv Baywatch - Panico a Malibù e Baywatch - Agguato tra i ghiacci. Nel 2006 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, dopo che i suoi familiari avevano notato che aveva iniziato a muoversi più lentamente del normale. In un'intervista con People dello scorso anno aveva spiegato che il suo intero mondo era cambiato dopo la diagnosi, aggiungendo: "Tutte quelle cose che pensavi di fare con i tuoi figli e nipoti, le foto che avremmo scattato, tutti i piani che avevo... si sono interrotti".