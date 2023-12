È morto James McCaffrey: L'attore di Rescue Me aveva 65 anni

News Serie TV

James McCaffrey era conosciuto anche come la voce originale di Max Payne nell'omonima serie di videogiochi.

L'attore James McCaffrey, famoso per aver interpretato il vigile del fuoco Jimmy Keefe nella bellissima serie tv Rescue Me, da molti conosciuto anche come il doppiatore di Max Payne nell'omonima serie di videogiochi, è morto domenica nella sua casa a Larchmont, nello Stato di New York. McCaffrey, che aveva solo 65 anni, stava lottando contro un mieloma, come rivelato dalla moglie, l'attrice Rochelle Boström, a The Hollywood Reporter.

James McCaffrey: Gli altri ruoli in tv

James McCaffrey era apparso in oltre 50 episodi di Rescue Me. Il suo Jimmy Keefe era il cugino e il migliore amico del vigile del fuoco protagonista Tommy Gavin, morto negli attentati dell'11 settembre al World Trade Center ma ancora vicino a lui sotto forma di visione. Nella sua lunga carriera di attore, iniziata nel 1987 e lanciata di fatto dal poliziesco sci-fi del 1994 Viper, in cui aveva interpretato il criminale e abile pilota Michael Payton/Joe Astor, McCaffrey aveva recitato anche in New York Undercover, in due episodi di Sex and the City come il famoso fotografo di moda Paul Denai, nella soap opera Così gira il mondo e con ruoli diversi in Law & Order: Criminal Intent e Law & Order: Unità Speciale.

Nell'ultimo decennio o poco più, oltre a prestare la voce al vendicativo ex agente della polizia di New York diventato un agente della DEA Max Payne, McCaffrey era apparso in Revenge, White Collar, The Following, Jessica Jones, Suits, She's Gotta Have It e Blue Bloods, l'ultima produzione televisiva ad averlo impegnato, oltre a numerosi film e altri videogiochi. Tra i suoi più importanti progetti cinematografici si ricordano Broken English, Un uomo in prestito e American Splendor.