È morto Cameron Boyce, giovane volto di Disney Channel amato in Jessie e Descendants

News Serie TV

Aveva appena 20 anni. "Ci mancherà moltissimo", scrive la rete in una nota.

È morto sabato all'età di soli 20 anni Cameron Boyce, giovane promessa del piccolo schermo lanciata dal canale Disney Channel, conosciuto e amato dal pubblico per le sue interpretazioni nella serie per ragazzi Jessie e negli ultimi anni nei film per la tv Descendants.

"È con immensa tristezza che annunciamo la perdita di Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco [una crisi epilettica, secondo diversi media] provocato da una patologia per la quale era in cura", spiega il portavoce della famiglia ad ABC News. "Il mondo ha perso senz'altro una delle sue luci più splendenti, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Siamo distrutti e chiediamo la dovuta privacy durante un momento così difficile, mentre piangiamo la perdita del nostro prezioso figlio e fratello".

Anche un modello e un ballerino, Boyce aveva recitato in diverse altre produzioni di Disney Channel (incluse Buona fortuna Charlie e A tutto ritmo) prima di conquistare un ruolo regolare nella serie di successo del 2011 Jessie. Per quattro stagioni aveva interpretato Luke, un adolescente malizioso e popolare con un dono per il ballo e una cotta per la protagonista, ruolo ripreso in un episodio crossover di Austin & Ally. Dopo la conclusione di Jessie, nel 2015 la rete lo aveva voluto in Descendants, primo di una serie di fortunati film tv dedicata ai figli dei personaggi Disney. Lui aveva interpretato Carlos, il figlio timido di Crudelia de Mon. Visto anche al cinema nei due Un weekend da bamboccioni, negli ultimi mesi Boyce aveva collaborato con HBO nella comedy Mrs. Fletcher, attesa in tv per l'autunno.

"Sin da piccolo, Cameron Boyce sognava di condividere i suoi straordinari talenti artistici con il mondo", dichiara Disney Channel in una nota. "Era un artista di grande talento, una persona straordinariamente gentile e premurosa, e soprattutto, era un figlio, un fratello, un nipote e un amico affettuoso e devoto. Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi colleghi, e ci uniamo ai suoi molti milioni di fan nel lutto per la sua prematura scomparsa. Ci mancherà moltissimo".

Foto: Shutterstock