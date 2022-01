È morta Betty White: L'ironica leggenda di Cuori senza età aveva 99 anni

News Serie TV

Amata anche per i suoi ruoli in Mary Tyler Moore e Hot in Cleveland, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo mese.

Il 2021 ci ha salutato con una notizia molto triste. La leggendaria attrice, conduttrice, produttrice e attivista per i diritti degli animali Betty White, volto gentile e ironico della tv amato in tutto il mondo per i suoi ruoli iconici in Cuori senza età e Mary Tyler Moore, è morta venerdì all'età di 99 anni. Ne avrebbe compiuti 100 il 17 gennaio, e per questo la rivista People le aveva dedicato la copertina del numero di questa settimana, nel quale aveva dichiarato: "Sono molto fortunata a essere in così buona salute e a sentirmi così bene a questa età. È fantastico".

Betty White: Una carriera straordinaria

L'attrice con la più lunga carriera nella storia della tv (80 anni), White aveva iniziato a recitare negli anni '40, riuscendo a raggiungere in poco tempo l'importante traguardo del primo ruolo da protagonista, nella sitcom da lei creata Life with Elizabeth, per la quale aveva ricevuto la sua prima nomination ai Primetime Emmy Awards. Nei decenni successivi era accaduto altre venti volte, anche per ciascuna delle sette stagioni di Cuori senza età, che l'aveva vista trionfare nel 1986 come miglior attrice protagonista in una comedy. Interpretava l'ingenua Rose Nylund, una donna di origini norvegesi trasferitasi da una piccola città agricola a Miami dopo la morte dell'uomo con cui era felicemente sposata. Ma White aveva già toccato il tetto di Hollywood nel '76, con il ruolo dell'allegra Sue Ann Nivens, che non era stato scritto appositamente per lei, nella fucina di leggende Mary Tyler Moore.

Si era fatta apprezzare anche in Love Boat, La mamma è sempre la mamma, nello spin-off di Cuori senza età, Cuori al Golden Palace, e nell'ultimo ventennio in That '70s Show, The Practice, Boston Legal e con un'infinità di ruoli da guest star, anche in 30 Rock e al Saturday Night Live, per il quale aveva ricevuto il quinto Emmy della sua carriera. A farle vivere una seconda giovinezza, dal 2010, era stata la sitcom Hot in Cleveland, un sorprendente fenomeno televisivo. Era stata ingaggiata per un solo episodio, il primo, ma il pubblico era rimasto talmente estasiato dalla sua interpretazione di Elka Ostrovsky, una sconcia anziana di origini polacche con un passato tanto incredibile quanto straordinario, che era stata promossa a protagonista, rimanendo nel cast per tutte e sei le stagioni. Come rivelato a People, negli ultimi anni White si era ritirata a una vita più "tranquilla" nella sua casa, completando cruciverba, giocando a carte, guardando Jeopardy! alla tv e continuando a difendere gli animali.

Il cordoglio

A dare notizia della morte di White è stato il suo agente e amico Jeff Witjas: "Anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre. Mi mancherà terribilmente, come mancherà al mondo animale che amava così tanto. Non credo che Betty abbia mai avuto paura di morire perché ha sempre voluto stare con il suo amato marito Allen Ludden. Credeva che sarebbe stata di nuovo con lui". Valerie Bertinelli, sua co-star in Hot in Cleveland, ha scritto su Twitter: "Riposa in pace, dolce Betty. Mio Dio, come deve essere luminoso il paradiso in questo momento". Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto invece: "Betty White ha portato il sorriso sulle labbra di generazioni di americani. È un'icona culturale che ci mancherà molto. Jill e io siamo vicini alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata". Seth Meyers ha ricordato invece che è stata "l'unica conduttrice del Saturday Night Live che abbia mai visto ricevere una standing ovation all'after party. Una festa alla quale ha ordinato una vodka e un hot dog ed è rimasta fino alla fine".