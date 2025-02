È morta a soli 39 anni Michelle Trachtenberg, star di Buffy e Gossip Girl

News Serie TV

La star di Buffy l'ammazzavampiri Michelle Trachtenberg trovata senza vita nella sua casa a New York City.

Una notizia drammatica per i tantissimi fan di Buffy arriva in questi minuti da New York City, dove l'attrice Michelle Trachtenberg, celebre per aver interpretato Dawn Summers, la "sorella" dell'ammazzavampiri più famosa della tv, nella serie di culto degli anni '90, è stata trovata senza vita nel suo appartamento vicino Columbus Circle. Aveva 39 anni.

Michelle Trachtenberg: Si indaga sulle cause della morte

Come fonti della polizia hanno riferito a ABC News, non si ritiene che Trachtenberg sia deceduta in circostanze sospette. L'attrice si era sottoposta di recente a un trapianto di fegato e potrebbe avere avuto delle complicazioni. L'ufficio del medico legale eseguirà un'autopsia per determinale la causa della morte.

Quello di Dawn è stato il ruolo più importante della carriera della Trachtenberg, interpretato dal 2000 al 2003 nelle ultime tre stagioni di Buffy. All'inizio degli anni '90 aveva cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con piccole parti in Law & Order - I due volti della giustizia, Clarissa Explains It All e La valle dei pini. Prima di Buffy si era fatta apprezzare soprattutto nel film del 1996 Harriet, la spia e aveva recitato nelle serie The Adventures of Pete & Pete e Meego, i sui primi ruoli da co-protagonista sul piccolo schermo. Trachtenberg era conosciuta anche per i suoi trascorsi nel teen drama di successo Gossip Girl, nel quale aveva interpretato la spregiudicata Georgina Sparks, ruolo che aveva ripreso brevemente nel remake del 2022.

Durante la sua breve carriera, Trachtenberg aveva interpretato numerosi altri ruoli al cinema e in tv, tra i quali si ricordano quelli in Six Feet Under, Dr. House - Medical Division, 17 again - Ritorno al liceo, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, Mercy, Weeds, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles e Sleepy Hollow. Su Instagram, la star di Buffy e dello spin-off Angel David Boreanaz, una delle prime a commentare la prematura perdita della collega, ha scritto: "È così triste... una notizia orribile. Riposi in pace e preghiere per lei e la sua famiglia".