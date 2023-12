È faida tra le protagoniste di Streghe: Holly Marie Combs accusa Alyssa Milano di aver fatto licenziare Shannen Doherty

News Serie TV

Secondo l'attrice, l'ex collega aveva imposto alla produzione "lei o io", minacciando anche di farle causa.

Per la gioia del co-ideatore di FEUD Ryan Murphy, continua con un nuovo colpo di scena la faida a distanza tra le protagoniste della serie di culto degli anni '90 Streghe. L'oggetto del dissidio è ancora una volta l'uscita di scena di Shannen Doherty - un colpo al cuore per milioni di fan in tutto il mondo - alla fine della terza stagione. Complice nuovamente il podcast Let's Be Clear, Holly Marie Combs ha rivelato che è stata la collega Alyssa Milano a farla espellere, imponendolo alla produzione.

Streghe: Ecco cos'ha detto Holly Marie Combs

Quanto dichiarato da Holly Marie Combs, che in Streghe ha interpretato una delle tre sorelle Halliwell, Piper, segue di una settimana le ammissioni della stessa Shannen Doherty (Prue nella serie) al suo podcast, ovvero che le voci sulle frizioni con Alyssa Milano (Phoebe) sono sempre state vere e che il suo allontanamento da Streghe è stato causato da un clima appesantito dall'atteggiamento estremamente competitivo della collega. Secondo l'attrice, sul set "è mancata la solidarietà femminile". Milano e sua madre l'hanno influenzata a livello personale e professionale, compromettendo anche il suo rapporto con Combs. "Sono intervenute e hanno causato questa strana frattura tra noi, che è poi continuata per tutta la seconda stagione. Penso di aver pianto ogni singola notte della seconda stagione", aveva detto Doherty.

Nell'ultimo episodio del podcast, Combs, ospite dell'amica e collega Doherty, ha ricordato di aver avuto un incontro con un produttore all'epoca, il quale "ha detto: 'Non volevamo farlo, ma siamo stati messi in quest'angolo... eravamo fondamentalmente in questa posizione in cui dovevamo scegliere l'una o l'altra. Ci è stato detto [da Alyssa] o lei o [Shannen], e ha minacciato di farci causa per un ambiente di lavoro ostile'".

Combs ha detto di non ricordare alcuna "brutta parola" o "rissa" avventura sul set, almeno davanti alla troupe, e ha aggiunto che qualsiasi tensione si è mantenuta per lo più dietro le quinte. Ha spiegato inoltre che la spaccatura tra le due attrici è iniziata quando Milano ha scoperto che Doherty, proveniente dalla fortunata esperienza di Beverly Hills, 90210, era il membro del cast più pagato della serie, ma che quest'ultima si è sempre assicurata di soddisfare le esigenze della Milano nonostante le loro differenze.

Doherty, che ha ricordato altri episodi spiacevoli vissuti in quel periodo, ha detto che "non avrei potuto essere più gentile e comprensiva" e di trovarsi in un momento della vita (l'attrice ha dichiarato di recente che il cancro contro cui sta lottando dal 2015 si è diffuso alle ossa) in cui sta cercando di lasciarsi il passato alle spalle. "Quando invecchi, accetti il fatto che certe cose siano accadute. [Ma] accettare e andare avanti con la propria vita non equivale al perdono. Impari semplicemente una lezione, guardi qualcuno in modo diverso e vai avanti". Nel frattempo, le ultime dichiarazioni della Milano sulla faccenda risalgono al 2013, quando a Andy Cohen disse di non avere idea di cosa fosse successo per causare l'uscita della Doherty dal cast: "Non so se sia stata licenziata. Non abbiamo mai realmente scoperto cosa sia accaduto".