Duster: Le prime foto della nuova serie di J.J. Abrams con Josh Holloway

J.J. Abrams e Josh Holloway si sono ritrovati dopo Lost in Duster, nuova serie d'azione ambientata negli anni '70 e in arrivo negli Stati Uniti in streaming su Max a maggio: ecco le prime immagini.

Quando J.J. Abrams torna in tv con un nuovo progetto, non si può restare mai indifferenti. Duster è la nuova serie che segna il ritorno del celebre regista e produttore al piccolo schermo con una storia che mescola il crimine con l'estetica anni '70. La serie, che Abrams ha sviluppato insieme a LaToya Morgan, riunisce lo sceneggiatore con la star di Lost Josh Holloway, protagonista insieme a Rachel Hilson (Love, Victor). Il debutto è previsto negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Max a partire da maggio e, nel frattempo, sono state diffuse le prime foto che vedete qui sotto.

La trama di Duster

Duster si svolge nel 1972 e segue le avventure della prima agente donna nera dell'FBI, interpretata da Rachel Hilson. La sua missione la porta nel sud-ovest degli Stati Uniti, dove si allea con un abile autista specializzato in fughe, interpretato da Josh Holloway, per abbattere un'organizzazione criminale in ascesa e il suo capo (Keith David). La serie abbina il genere thriller poliziesco alla nostalgia degli anni '70 condendo tutto con un bel po' di colpi di scena, come solo Abrams sa fare. Il tono, a detta degli ideatori, è pop e allo stesso tempo retro, prendendo a modello certe dinamiche che abbiamo visto nei film polizieschi del passato e i colpi di scena che si vedono alla fine di una storia di un fumetto.

Il cast e il ritorno della coppia J.J. Abrams e Josh Holloway

In Duster, Abrams ritrova Josh Holloway, già noto per il suo ruolo di Sawyer in Lost, ma stavolta in un contesto completamente diverso. Il personaggio di Holloway, un autista che diventa parte di una missione pericolosa, è ben lontano dall'affascinante truffatore di Lost, ma probabilmente conserva la stessa aura carismatica che lo ha reso celebre.

Il resto del cast comprende Greg Grunberg (Heroes), Camille Guaty (The Rookie), Asivak Koostachin (Cardinal), Benjamin Charles Watson (Designated Survivor), Sydney Elisabeth e Adriana Aluna Martinez.

L'ispirazione dietro la serie

J.J. Abrams, celebre per la sua abilità nel creare universi narrativi complessi e avvincenti, torna alla scrittura dopo sei anni di assenza, collaborando questa volta con LaToya Morgan, scrittrice e produttrice il cui lavoro include Shameless e Turn: Washington's Spies. La nascita di Duster è stata influenzata da una visione chiara di Abrams. Come raccontato dalla stessa LaToya Morgan, la scintilla creativa è nata da un'immagine che Abrams aveva in testa da oltre vent'anni: una macchina che corre verso una cabina telefonica nel deserto. "Quando J.J. mi ha raccontato questa immagine, è stato un punto di partenza per iniziare a costruire l'intera storia", ha spiegato Morgan a The Hollywood Reporter.

Abrams, entusiasta del progetto, ha aggiunto: "Volevo raccontare una storia di intrighi, qualcosa che partisse da una scena enigmatica e portasse lo spettatore in un viaggio ricco di sorprese. L'idea di un agente dell'FBI e di un uomo con un passato oscuro che si alleano per fermare una criminalità in crescita mi ha sempre affascinato, ed è proprio questo il cuore della serie".