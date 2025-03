Duster: Josh Holloway va a caccia di guai nel primo trailer della nuova serie di J.J. Abrams

News Serie TV

Debutterà negli Stati Uniti, su Max, a maggio Duster, una nuova adrenalinica serie che riunisce J.J. Abrams e Josh Holloway oltre vent'anni dopo Lost: ecco il primo teaser trailer.

Dopo aver diffuso le prime foto della nuova serie Duster, il servizio di video in streaming Max ha condiviso il primo teaser trailer (che vedete qui sotto) e annunciato la data d'uscita (il 15 maggio, negli Stati Uniti, mentre in Italia non ha ancora una collocazione). Stiamo parlando della nuova serie che segna il ritorno di J.J. Abrams, storico sceneggiatore di serie come Lost e Fringe, sul piccolo schermo dopo sei anni e che gli fa ritrovare l'ex star di Lost Josh Holloway, protagonista insieme a Rachel Hilson (Love, Victor).





La trama di Duster

Ambientata nel 1972 e sviluppata da Abrams insieme a LaToya Morgan, Duster racconta le vicende di Nina, la prima agente donna afroamericana dell'FBI, interpretata da Rachel Hilson. La sua missione la porta nel sud-ovest degli Stati Uniti, dove si allea con un astuto autista specializzato in fughe, interpretato da Josh Holloway. Insieme, i due devono affrontare e distruggere un’organizzazione criminale in rapida ascesa, guidata da un potente capo interpretato da Keith David. La serie mescola sapientemente il genere thriller poliziesco con la nostalgia degli anni '70, offrendo un mix di azione e colpi di scena in perfetto stile Abrams. Il tono della serie è descritto dagli autori come pop, ma anche retro, ispirandosi a quelle dinamiche tipiche dei film polizieschi classici.

Il primo trailer ci fa conoscere i personaggi di Hilson e Holloway. "Mi hanno detto di non venire a trovarti, che sei solo un autista fedele", dice Nina, il personaggio di Hilson, a quello di Holloway. Più avanti nel trailer, vediamo dove questa alleanza stia portando quando il personaggio di David chiede a Holloway: "Come te la cavi con la violenza?", dando il via a un montaggio di sequenze d'azione mozzafiato. L'idea di Duster, come svelato dagli ideatori, nasce da un’immagine che Abrams aveva in mente da oltre vent'anni: una macchina che corre verso una cabina telefonica nel deserto. Questa sorta di "visione" è stata il punto di partenza per costruire l'intera trama di una storia ricca di intrighi e colpi di scena.

Il resto del cast

In Duster, Abrams ritrova Josh Holloway, già noto per il suo ruolo di Sawyer in Lost, ma stavolta in un contesto completamente diverso. Il personaggio di Holloway, un autista che diventa parte di una missione pericolosa, è ben lontano dall'affascinante truffatore di Lost, ma probabilmente conserva lo stesso carisma. Il resto del cast comprende Greg Grunberg (Heroes), Camille Guaty (The Rookie), Asivak Koostachin (Cardinal), Benjamin Charles Watson (Designated Survivor), Sydney Elisabeth e Adriana Aluna Martinez.